Polícia Civil realiza Operação Lampião no Sudeste do Pará

Operação foi comandada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Rilmar Firminoo

A polícia civil do Estado do Pará em conjunto com as Polícias Militares do Pará e do Goiás, deflagrou ontem no Sudeste do Estado, a Operação Policial denominada LAMPIÃO, visando cumprindo de mandados de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Condução Coercitiva, expedidos pelo Juízo da Comarca de São João do Araguaia-PA.

A operação tem como alvo prender criminosos e apreender objetos relacionados à crimes praticados em desfavor de instituições bancárias bem como empresas de transportes de valores.

Os presos foram identificados e presos por atuarem criminalmente na modalidade conhecida como “vapor” ou “novo cangaço”, ocasião em que criminosos sitiam as cidades de forma violenta para a subtração de valores provenientes de instituições bancárias, fazendo o uso inclusive de material explosivo e captura de reféns.

Durante a operação foram presos: de JURANDI GOMES DA SILVA (PABLO FERREIRA) vulgo “TOCA”, EDIVALDO BATISTA DA SILVA – Vulgo “Junior, João ou Buxudo”, Andreia Santos Perlinski, Leandro Soares da Silva e Helena Lima da Silva, Vanderlan Reis Andrade (Nenzim) e Rosivania Gomes Dos Santos (Rose).

Os Mandados foram cumpridos na Folha 33, núcleo da Nova Marabá, Jardim Vitória, Bairro do Aeroporto, km 11 morada nova em Marabá-PA, bem como No Bairro Centro da Cidade de São Domingos do Araguaia-PA.

Jurandi “Toca”, Leandro “Cowboy”, Andréia Perlinski e Edivaldo foram presos às proximidades da rodoviária da Folha 32 em Nova Marabá, Helena Lima em São Domingos dos Araguaia-PA, Rose fora presa em sua residência no km 11 e Vanderlan “Nenzim” foi preso enquanto tentava empreender fuga em Morada Nova.

Durante a operação foram apreendidos 04 (quatro) tabletes totalizando aproximadamente 04 kg de droga que aparenta ser a substancia conhecida vulgarmente como “maconha”, 01 (um) revólver calibre 44 com numeração raspada, acompanhado de 06 (seis) munições do mesmo calibre, uma espingarda 22 com munições, um revólver calibre 38 com numeração raspada e 06 munições do mesmo calibre, quantia de R$ 10.030,00 em dinheiro, R$ 2.549,00 de notas avariadas por material explosivo e ainda cinco veículos apreendidos entre automóveis e motocicletas.

Os criminosos foram os responsáveis pelos crimes praticados contra bancos das cidades de Sapucaia-PA em 06/09, São João do Araguaia-PA 21/09, Eldorado dos Carajás 05/10 e Filadélfia-TO no dia 29/10, outros casos estão sendo investigados.

As investigações apontam que o grupo era organizado, onde cada integrante tinha sua participação e capacidade de mobilização, promovendo interação criminosa inclusive com bandidos de outros Estados da Federação.

Fonte: RG 15/O Impacto e Polícia Civil