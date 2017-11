Absurdos no trânsito. Até quando?

É público e notório que o trânsito de Santarém tem muitos problemas e que existem riscos iminentes de trafegar nas vias da cidade, pois o desrespeito às normas de trânsito acontecem de forma constante, é logico que existem consequências, por conta disso, possuimos preocupantes índices de acidentes, que na grande maioria são fatais.

Acontecem principalmente aos fins de semana e feriados, quando a fiscalização é praticamente inexistente, por conta disso os excessos de embriaguez e de velocidade tomam conta das ruas e estradas. Com o surgimento das redes e mídias sociais, as práticas de negligência e irresponsabilidade de alguns condutores de Santarém, acabam caindo no domínio do povo, cidadãos indignados com os absurdos corriqueiros existentes em nosso trânsito, utilizam a tecnologia para capturar imagens das barbaridades que ocorrem nas ruas e publicam na internet.

Confira conosco essas imagens que explicam a situação crítica pela qual passa o nosso trânsito:

Fonte: RG 15/O Impacto