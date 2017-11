Com mais de mil metros, o Juá é a praia destaque deste final de semana

Localizada entre as praias Salvação e Maria José, a Praia do Juá encanta seus visitantes pelas seus mais de mil metros de faixas de areias brancas e uma faixa de espelhos d’água, que liga o Rio Tapajós ao belíssimo e encantador Lago do Juá. A praia está distante cerca de 7,3 Km da área urbana, sendo 2,8 Km de distância da intercessão da Rodovia Santarém-Cuiabá e Rodovia Fernando Guilhon (pavimentada) até a entrada da Rua E (bairro Elcione Barbalho), 2,5 Km pela Rua E até a Praia do Maracanã (pavimentada), e mais 2,0 Km de estrada de chão até a Praia do Juá. A praia conta com estrutura mínima que atende somente a necessidade dos moradores locais e proprietários de barracas que utilizam a estrutura para passar o final de semana com a família.

Juá é uma praia de comunidade pesqueira que comercializa seus produtos nas feiras e mercados da cidade, e é possível apreciar o trabalho diário dos pescadores da comunidade na praia e no Lago do Juá. Na praia já aconteceu dois importantes festivais o “Festival da Rabeta” e o festival gastronômico denominado de “Festival do Aracu” eventos que não são mais realizados, pela falta de energia elétrica na praia, que por conta disso, somente três famílias moram na praia, das 24 barracas que a praia possui.

Para se chegar a praia do Juá precisa-se agendar antecipadamente, com a Associação Comunitária do Juá, pois, entre o Juá e a Praia Salvação tem uma faixa de espelho d’água que mesmo no período da seca é mais seguro atravessar de bajara, podendo agendar também, o Barracão Comunitário que pode ser utilizado pelos visitantes e turistas, mas precisa de contato antecipado para que a Associação prepare o ambiente para o uso.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS