Parceria da Alemanha e Santarém trará investimentos de mais de R$ 1 milhão para a gestão de resíduos

Prefeito Nélio Aguiar viaja neste sábado, para a Alemanha.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, viaja para a Alemanha neste sábado (4), para representar o município em dois eventos sobre o clima e desenvolvimento sustentável. O intuito é buscar parcerias para investimentos de mais de R$ 1 milhão para a gestão dos resíduos sólidos em Santarém.

Os eventos irão possibilitar a troca de experiências profissionais por meio dos projetos: NAKOPA (Desenvolvimento municipal sustentável por meio de projetos de parceria) e FKKP (Programa de fomento de projetos municipais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas).

A viagem não trará quaisquer ônus ao Município, uma vez que as despesas referentes a passagens aéreas, deslocamento e hospedagens serão inteiramente custeadas pela entidade anfitriã.

O primeiro evento (6 a 8 de novembro) é organizado pelo departamento do Ministério Alemão de Cooperação Econômica, para todos os parceiros do Programa “50 Parcerias Municipais para o Clima”, do qual Santarém faz parte, junto com o Distrito Alemão, Reno-Sieg.

Entre os dias 9 e 10 de novembro, o prefeito participará de um encontro com o chefe do distrito de Landrat e da organização ICLEI (Federação Mundial de Prefeitos), a principal organização de cidades para clima e desenvolvimento sustentável, com sede em Bonn.

O retorno do gestor ao município está previsto para o dia 11 de novembro.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS