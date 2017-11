Pela primeira vez, a região Amazônica vai sediar um encontro de chefes de Polícia Civil de todo Brasil. A reunião ordinária do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC) será realizada, entre os dias 8 e 10 deste mês, na cidade de Santarém, no oeste do Estado do Pará, e deverá contar com as presenças de 27 chefes da Polícia Civil dos Estados brasileiros e Distrito Federal e ainda do secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Alberto dos Santos Cruz. No evento serão debatidas questões relacionadas aos trabalhos desempenhados pelas Polícias Judiciárias, discussão das políticas de segurança pública, estratégias, capacitação e formação dos Policias Civis do Brasil.

Serviço: Coletiva de Imprensa sobre o Encontro Nacional de Chefes de Polícia

O delegado-geral de Polícia Civil do estado do Pará, Rilmar Firmino, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da coletiva de imprensa, que acontecerá no dia 8 de novembro, às 7 horas, no Barrudada Hotel.

Data: 8 de Novembro de 2017 Horário de início: 07 horas

Local: Auditório do Barrudada Hotel (Av. Mendonça Furtado, 4120, Liberdade, Santarém-Pará)

SAIBA MAIS:

Santarém sediará a 49ª reunião dos Chefes de Polícia do Brasil

O delegado-geral da Policia Civil do Pará e vice-presidente do Conselho na regional Norte, delegado Rilmar Firmino, explica que, no evento, os chefes de Policia Civil irão tratar sobre trabalhos desempenhados pelas Policias Judiciárias, discussão das políticas de segurança pública, estratégias, capacitação e formação dos Policias Civis do Brasil.

O Conselho Nacional dos Chefes de Policia Civil (CONCPC) é uma entidade formada pelos dirigentes de Policia Civil dos 26 Estados e do Distrito Federal. No ano passado, a reunião foi realizada em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, foi realizada a entrega formal ao então ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, de um documento, chamado Carta de Gramado, com diversas propostas da entidade, como adoção dos Núcleos Especiais Criminais, NECRIM, como politica permanente de segurança pública, nos termos do Decreto n; 61,974/2016, de são Paulo; Apoio à aprovação da Lei Geral da Policia Civil (PL 1949/07); Apoio à criação do Conselho Nacional de Policia Judiciaria; Apoio à aprovação do PLC 07/2016 no Senado, que dispõe sobre o direito da vítima de violência doméstica de ter atendimento policial e pericial especializado e a Integração do Conselho Nacional dos Chefes de Policia Civil, CONCPC à estrutura orgânica do Ministério da Justiça e Cidadania.