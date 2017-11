Casa da Cultura receberá a XXVII Mostra de Teatro Amador de Santarém

Já Inicia nesta terça-feira (7), a XXVII Mostra de Teatro Amador de Santarém. O evento com diversidade de gêneros cênicos, organizado pela Associação de Teatro Amador de Santarém (ATAS), tem o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e Câmara Municipal de Santarém. A XXVII será no auditório da Casa da Cultura, às 20 horas.

Na primeira noite da Mostra, terá o espetáculo: “No Tempo do Brega”, do Grupo de Teatro Papa Xibé. “Os atores mostrarão no palco a cultura paraense. O gênero musical do brega, o auge nas rádios na década de 90 e inicio do ano 2000. Tratará muito romantismo”, explicou, o coordenador da Atas,

A edição de 2017 vai homenagear, Carlos Silva, o saudoso “Carlinho”. Ele foi um grande incentivador da cultura local, sempre atuante nas artes cênicas. Os ingressos para as apresentações podem ser adquiridos com integrantes da Atas ou membros dos grupos.

A Praça da Cohab receberá no dia 12/11, o espetáculo, “O Auto da Nascença” (Grupo Iurupari) , às 18 horas. E no dia 15/11, no Theatro Victória , a oficina de elaboração de projetos, das 14h às 18 horas, com o produtor cultural, Elder Aguiar.

Programação

07/11 – “No tempo do Brega” (Grupo Papa Xibé) – 20horas.

Local: Casa da Cultura

08/11 – “Égua do Sairé Pai d’égua” (Grupo do Instituto Maestro Wilson Fonseca) – 20 horas.

Local: Casa da Cultura.

09/11 – “O Auto da Compadecida” (Grupo Terra Firme) – 20 horas.

Local: Casa da Cultura.

12/11 – “O Auto da Nascença” (Grupo Iurupari) – 18 horas.

Local: na praça da Cohab.

13/11 – “Uma Cabocla Chamada Norminda” ( Grupo Uirapuru) – 20 horas.

Local: Casa da Cultura.

14/11 – “Brasil Nunca Mais” (Grupos Kauré e Último Minuto)- 20 horas.

Local: Casa da Cultura.

15/11 – Exagero Total (Grupo Faces) – 20 horas.

-Oficina de Elaboração de Projetos-14h às 18 horas.

Facilitador: o produtor cultural: Elder Aguiar)

Local: Theatro Victória

Sugestão de entrevistado:

Kenedy Harial ( coordenador): 93-99200-4011

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS