Deputado esclarece sobre matéria no Fantástico

O deputado federal Chapadinha, em nota encaminhada à redação, esclarece sobre matéria veiculada no programa Fantástico da Rede Globo, no último domingo. bem como apresenta cópia de documento mostrando devolução de recursos à União, feito em fevereiro deste ano. veja abaixo, a nota na íntegra:

O deputado federal Francisco Chapadinha esclarece que atua de forma transparente, tanto na vida pessoal, quanto na vida pública, sempre respeitando as normas e a legalidade.

Aproveita para informar que as despesas foram realizadas de acordo com o que dispõe o Ato da Mesa nº 43/2009.

Lembra que, todas as despesas apresentadas para reembolso passam pelo crivo do Controle Interno da Câmara dos Deputados e por minuciosa fiscalização do Tribunal de Contas da União, o que comprova que não existe nenhuma irregularidade na conta ora apresentada. Porém, para evitar qualquer questionamento, em fevereiro de 2017, o deputado fez a devolução dos recursos, conforme Guia de Recolhimento da União (GRU) em anexo:

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom