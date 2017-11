IJUS renova diretoria e reafirma compromisso pelo desenvolvimento sustentável de Juruti

O Instituto Juruti Sustentável (IJUS) acaba de eleger sua nova diretoria executiva. Com a participação de 50entidades associadas, em assembleia geral realizada na manhã desta terça (31/10), na sede da Colônia de Pescadores Z-42, em Juruti, foram eleitos os titulares e suplentes dos cargos de diretoria, assim como os titulares e suplentes do Conselho Juruti Sustentável, Fundo Juruti Sustentável, e dos comitês de Ética e Fiscal da instituição, que tomarão posse cargos no próximo dia 13. Todas as estruturas do IJUS são multi-institucionais, agregando no mesmo espaço de diálogo representantes de organizações civis, poder público e iniciativa privada.

Gustavo Hamoy, da NTW Contabilidadee Gestão Empresarial, foi reeleito presidente do IJUS e reafirmou o compromisso do Instituto pelo desenvolvimento sustentável do município de Juruti e região. “Essa reeleiçãoaumenta nosso compromisso, sendo um reconhecimento do trabalho desenvolvido,que é um trabalho coletivo e não individual.Agradeço o voto de confiança para mais dois anos de mandato e gestão. E espero que ao final, o IJUS esteja mais forte, maior. Quem ganha é o município. Nosso desafio agora é levar o IJUS a todos os cantos do município e a região oeste do Pará, desenvolvendo uma estratégia de sustentabilidade local”, declarou.

A empresa NTW Contabilidade Gestão Empresarial e Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Rita – ACMBSR, assumiram a presidência do IJUS, que juntamente com a Associação de Mulheres Trabalhadoras de Juruti – AMTJU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti – SEMMA, Associação Folclórica Cultural e Recreativa Tribo Muirapinima, Hotel Pequiá, Secretaria Municipal de Planejamento de Gestão de Juruti – SEMPLAG, Sindicato dos Professores de Juruti, Grupo Guerreiros da Amazônia e Pastoral da Juventude estarão à frente da organização durante os próximos dois anos.

Durante a assembleia também foi apresentada a prestação de contas do período de Novembro de 2016 a Setembrode 2017 do IJUS, que contabiliza entre uma de suas maiores conquistas do ano o investimento de mais de R$128 mil, apoiando 14 projetos em Juruti e região. Somando a esses investimentos no último dia 26 de Outubro duas iniciativas recentemente aprovadas no edital de apoio à conservação da biodiversidade: A capacitação de agricultores familiares pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Juruti (STTR); e a capacitação de jovens empreendedores rurais da região do Mamurú pela Associação das Comunidades da Região do Planalto Mamurú (ACRPM), que receberão R$ 20 e R$ 30 mil respectivamente.

No dia também foi realizado o lançamento do Portal da Transparência, um espaço no site do IJUS onde qualquer pessoa poderá acompanhar a prestação de contas do instituto. Em breve estarão disponíveis todas as informações acessando www.ijus.org.br .

Durante a assembleia geral ainda tivemos espaços para a homologar da adesão de novos associados que ingressaram no Instituto. Atualmente, o IJUS conta com o total de 99 associados entre organizações públicas, privadas e civis.

Nova Diretoria do IJUS

Presidente:Gustavo Hamoy – NTW contabilidade e gestão empresarial

Vice-Presidente:Idaliana de Melo Alburquerque – Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Rita – ACMBSR

SECRETARIA GERAL

Titular: Associação de Mulheres Trabalhadoras de Juruti – AMTJU

Suplente: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti – SEMMA

TESOURARIA

Titular: Associação Folclórica Cultural e Recreativa Tribo Muirapinima

Suplente: Hotel Pequiá

DIRETORIA SOCIAL

Titular: Secretaria Municipal de Planejamento de Gestão de Juruti – SEMPLAG

Suplente: Sindicato dos Professores de Juruti

DIRETORIA DE JUVENTUDE

Titular: Grupo Guerreiros da Amazônia

Suplente: Pastoral da Juventude

COLEGIADO DO CONJUS

Sociedade Civil

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Instituto Puxirum da Amazônia – IPUAM Associação Rádio Comunitária de Juruti – RCJ 2. Associação Bom Samaritano – ABOMS Associação de Mulheres Trabalhadoras de Juruti – AMTJU 3. Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Rita – ACMBSR Sindicato dos Profissionais da Educação de Juruti – SINPROEJ 4. Associação Comercial e Empresarial de Juruti – ACEJ Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Juruti – STTRJ 5. Associação Folclórica da Tribo Muirapinima Colônia dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Juruti – Z42 6. Associação dos Artesãos do Município de Juruti – AMJU Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria da Construção Civil Leve e Pesada do Município de Juruti – SINTICOLPEMJ 7. Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Juruti – ADDHJ Instituto Vitória Régia – IVR 8. Associação Amiga da Criança e do Adolescente – ACA Cooperativa da Agricultura Familiar de Juruti – COAFAJUR 9. Associação Folclórica da Tribo Mundurukus Associação Beneficente de Juruti – Provisão

Poder Público

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER Secretaria Municipal de Educação – SEMED 2. Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA Conselho Municipal de Saúde – CMS 3. Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento – SEMPRO

Empresas

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Juruti Super Economize LTDA – ME J. S. Mercantil 2. NTW Contabilidade e Gestão Empresarial F. B. Rosário – ME 3. Alcoa Hotel Pequiá

COLEGIADO DO FUNJUS

Instituição Financeira: BANPARÁ

Doador: Alcoa

Sociedade Civil

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Instituto Vitória Régia – IVR Associação Bom Samaritano – ABOMS 2. Associação de Mulheres Trabalhadoras de Juruti – AMTJU Associação Rádio Comunitária de Juruti – RCJ 3. Sindicato dos Profissionais da Educação de Juruti – SINPROEJ Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Rita – ACMBSR

Poder Público

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento – SEMPLAG Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo – SECDET

Empresas

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Hotel Pequiá NTW Contabilidade e Gestão Empresarial

COMITÊ DE ÉTICA

Sociedade Civil

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Juruti – STTRJ Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria da Construção Civil Leve e Pesada do Município de Juruti – SINTICOLPEMJ

Poder Público

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento – SEMPRO Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

Empresas

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Juruti Super Economize LTDA – ME J. S. Mercantil

COMITÊ FISCAL

Sociedade Civil

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Colônia dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Juruti – Z42 Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Juruti – ADDHJ

Poder Público

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Conselho Municipal de Saúde – CMS BANPARÁ

Empresas

ORD. TITULAR SUPLENTE 1. Alcoa F. B. Rosário – ME

Fonte: RG 15/O Impacto e Assessoria de Comunicação

Sobre o IJUS

Estabelecido em agosto de 2008, o Instituto Juruti Sustentável (IJUS) é a primeira organização civil certificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) no município de Juruti-PA.

O IJUS é composto pelo Conselho Juruti Sustentável – CONJUS, órgão voltado à promoção do diálogo coletivo entre organizações sociais, poder público e iniciativa privada; Fundo Juruti Sustentável – FUNJUS, mecanismo financeiro voltado a investimentos em projetos voltados ao desenvolvimento sustentável local; e indicadores para acompanhamento de aspectos do desenvolvimento socioeconômico de Juruti. Conselho, Fundo e Indicadores, juntos, integram a estratégia “Tripé Juruti Sustentável”, que norteia a atuação do IJUS desde a sua origem.