O aposentado de 74 anos, identificado como Francisco Soares foi atingido fatalmente por uma motocicleta, no momento que atravessava a avenida Rosa Passos, próximo a esquina com a travessa Elinaldo Barbosa.

A vítima que é genitor de um militar do Grupo Tático Operacional (GTO), veio a óbito ainda no local. A equipe do Centro de Periciais (CPC) Renato Chaves foi solicitado para realizar a remoção do corpo e posterior exame de necropsia.