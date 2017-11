Zoológico da UNAMA devolverá animais silvestres para o meio ambiente

Cinco jaguatiricas e dois gaviões reais vão deixar Santarém com destino a Porto Alegre

Cinco jaguatiricas e dois gaviões reais que foram resgatados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e levados para o ZOOUNAMA no ano de 2007 serão transferidos para o Rio Grande do Sul. Após 10 anos de recuperação, os animais estão prontos para serem integrados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Porto Alegre, três dos sete já seguiram viagem nesta terça-feira (7) pela madrugada. Outras três serão transferidos às duas horas desta quarta-feira (08) e no dia 10 será transferida a última jaguatirica. O zoológico é mantido pela Faculdade da Amazônia – UNAMA, única instituição de ensino superior particular a manter uma estrutura do tipo no Brasil.

De acordo com a médica veterinária Ianny Posiadlo, alguns animais chegaram filhotes e receberam todo tratamento adequado para a situação. “Foi realizado todo o processo de reabilitação no espaço especial que chamamos de quarentena. Nesse tempo, balanceamos a alimentação, fizemos exames e todo o acompanhamento nutricional necessário”, afirmou. A transferência foi solicitada pelo Ibama do Pará e do Rio Grande do Sul. O voo sai às 2h, com o transporte feito através de uma parceria firmada com a companhia Gol Linhas Aéreas, responsável pelo translado dos bichos.

Em dezembro de 2016, 351 animais foram reintroduzidos ao habitat como espécimes aptos para a mata nativa após avaliação e procedimentos médicos da equipe técnica do ZOOUNAMA. Já em 2017, o número chega a 229 animais. Ao longo de seus nove anos, o zoológico tem desenvolvido trabalhos agregados à iniciação científica, reabilitação de animais e educação ambiental no município de Santarém e tem se destacado em toda região do Oeste do Pará como o único espaço que possui a excelência de trabalhar a recuperação de animais silvestres da região amazônica.

O ZOOUNAMA ocupa uma área de 147 hectares e tem em seu ambiente mais de 300 espécies identificadas entre aves, mamíferos e répteis. A entrada para o público acontece todos os dias de 08h às 17h. Na entrada é cobrado um valor simbólico de R$3. O zoológico está localizado na Rua Belo Horizonte, 10 – Matinha, Santarém – PA.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota