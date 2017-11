Cerca de 200 empresas participarão do Liquida Santarém 2017

Movimentar a economia santarena através de estratégias de vendas e atrativos comerciais. Este é objetivo do Liquida Santarém 2017, promovido pelo Conselho de Jovens Empresários – CONJOVE da ACES, que nesta edição conta com cerca de 200 empresas parceiras. A campanha ocorrerá de 9 a 12 de novembro no município.

Esta é a maior ação promocional da região e abrangem os setores do comércio, serviços, alimentação, educação profissional, construção civil, beleza & cosméticos e importados. Cada empresa participante dará descontos promocionais de até 70% e os clientes poderão concorrer ao final da campanha a 10 prêmios de R$ 500, contabilizando R$ 5 mil em premiação.

Em 2016, o Liquida Santarém movimentou R$ 4,7 milhões, em quatro dias de vendas promocionais nas principais zonas comerciais do município, segundo a pesquisa do Serviço de Apoio as Médias e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Desde a primeira edição a ação é promovida com a participação do SEBRAE, no qual fará à abertura da campanha, na quarta-feira (08/11), com a palestra “Como Vencer Tubarões”, que será ministrada por Camila Farani, premiada no Shark Tank Brasil, do canal Sony e Band. Atua com mais de 100 investidores no Brasil e no mundo realizando investimentos em negócios.

Programação

Quarta-feira (08/11)

Carreata Liquida Santarém

Concentração: Praça São Sebastião

Horário: 10h;

Palestra: “Como Vencer Tubarões”

Horário: 19h

Local: Auditório Mário Mendes Coimbra – ACES

Quinta-feira a domingo (09 a 12/11)

Ação promocional nas lojas credenciadas

Local: Principais zonas comerciais de Santarém (Belo Centro, shoppings, Av. Mendonça Furtado; Av. Magalhães Barata e etc).

