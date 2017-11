Documentário sobre identidade de quilombolas do Baixo Amazonas será exibido na comunidade do Pacoval, em Alenquer

Por meio de depoimentos dos mestres populares e da comunidade, o documentário traz à tona esse ritual que resiste há mais de um século como instrumento de preservação da cultura, das raízes africanas, das memórias dos escravos e de seus descendentes na região amazônica, reunindo corporalidade e oralidade. Passada de geração em geração, a dança re­cria um universo teatral-ritual com rei, rainhas, “valsares”, tocadores e contramestres. Atualmente, se apresenta na forma de um festejo sincrético que inclui elementos de cultos africanos e religião cristã, assim como culturas portuguesa e africana.

O filme, feito sob os preceitos do cinema etnográfico, ou cinéma-vérité, criado pelo francês Jean Rouch e que pretende interferir o mínimo possível no que está sendo documentado, também aborda as esmolações de Santa Luzia, a luta pela terra e a conquista da demarcação como área quilombola, e o preparo de uma espécie de soro antiofídico própria da comunidade. O enredo tem início com depoimentos dos mestres populares do Marambiré, que perpetua as memórias africanas na região amazônica e enfatiza como essa dança se tornou símbolo da identidade da população quilombola do Baixo Amazonas.

“Essa referência do cinema verdade é fundamental. É lógico que sempre que ligamos a câmera na frente do depoente não é a mesma coisa. Então, buscamos captar imagens e deixando eles o mais a vontade possível. Conheci a comunidade há muito tempo e quando escrevi o projeto, comuniquei e mantive diálogo com a associação, fomos nos afinando. Isso foi fundamental para realizar o documentário. Considero importante fazer esses registros, por questões de salvaguarda e memória”, explica o diretor.

André dos Santos é ele próprio remanescente de quilombo, nascido na comunidade Boa Vista – a primeira comunidade de descendentes de escravos a receber o título coletivo e definitivo de suas terras em 1995. Por isso também seu interesse em ir até o outro lado do estado para filmar o Marambiré, na qual se representa uma corte real, com rei de congo, rainha de congo, rainhas auxiliares, duas filas com valsares e um contramestre; tudo em louvor a São Benedito. As letras dos cantares misturam português com palavras africanas, das quais muitas vezes os brincantes desconhecem o significado.

“Conheci essa manifestação na infância, em um encontro do Raízes Negras em que um cordão se apresentou. Desde então, essa imagem ficou na minha cabeça e quando vi o edital do Rumos, surgiu a ideia de inscrever um projeto sobre essa cultura, pouco conhecida até mesmo no Pará. Como são vários assuntos, em um primeiro momento nos preocupamos em sermos didáticos, apresentar o que é o Marambiré, para situar o espectador no ritual. Fizemos um primeiro corte e ainda está sem cor e sem desenho de som. Agora é fazer isso e finalizar”, diz.