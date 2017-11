Em confronto com a polícia, bandido é baleado e morre no PSM

De acordo com informações, o homem identificado como Relissom Vieira de Miranda, de 31 anos, conhecido no submundo do crime pela alcunha de ‘Baleia’, não respeitou a abordagem realizada pela Polícia Militar, nesta terça-feira (7), por volta de 13h, em uma região próximo a Serra do Saubal, grande área da Nova Republica.

De posse de uma arma de fogo, o criminoso efetuou disparos contra os defensores da lei, que na defesa da própria vida, revidaram a injusta agressão, e conseguiram balear o agressor, que foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), onde veio óbito.

Baleia possui passagem na polícia pela pratica do crime de tráfico de drogas.

RG 15 / O Impacto