HRBA comemora primeiro ano do Programa de Transplantes

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), realizou uma programação especial em comemoração ao primeiro ano do Programa de Transplantes da unidade, na segunda-feira, 6/11, às 17h. O momento também marcou a inauguração da Sala de Transplantes, que proporcionará melhor estrutura ao programa.

O primeiro transplante realizado pelo hospital aconteceu no dia 3/11/2016, em um procedimento que durou quase seis horas. Em um ano, a unidade realizou 12 transplantes de rim. Todos os procedimentos foram entre vivos. O próximo passo do hospital é iniciar os procedimentos com doador cadáver.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira