Mercadão 2000 será fechado para higienização

Visando a melhoria da saúde pública e a segurança alimentar, o complexo do Mercadão 2000, principal Feira livre de Santarém, situada no bairro de Fátima, será fechado nesse final de semana para dedetização programada. O fechamento ocorrerá das 14h do dia 11 de novembro (sábado) até 07h do dia 13 de novembro (segunda-feira). Nesse sentido, as atividades das bancas de frutas, alimentação, minishoppings, boxes de pescado e bancas em geral serão suspensas temporariamente. A higienização tem como objetivo o controle de pragas. Uma vez realizada, produtores e consumidores que frequentam o complexo estarão longe dos riscos de contaminação. A ação conta com o apoio dos vendedores que atuam no local. No sábado (11) o Beco Fileto de Carvalho, no perímetro entre a Travessa Frei Ambrósio e a Travessa Professor Antônio Carvalho será fechado a partir das 14h para facilitar a execução do serviço de limpeza. A dedetização programada é uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), Secretaria Municipal de Transportes (SMT), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Associação de Produtores Rurais de Santarém. Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS