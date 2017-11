X Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas homenageará a Poesia

Secretário de Cultura, Luís Pixica, estará à frente do evento Na manhã desta terça-feira (7) na Secretaria Municipal de Cultura (Semc) aconteceu a reunião para os últimos alinhamentos do grande evento literário, o X Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas. Todos os anos, o evento homenageia um país. Nesta edição, o país homenageado, sem sentido figurado, será a Poesia. O Evento organizado pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), com o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e demais parceiros será realizado no período de 24 de novembro a 03 de dezembro, no Espaço Pérola do Tapajós. “Estamos diretamente alinhados com os parceiros, a programação acadêmica e cultural está praticamente fechada, com participações regionais e nacionais. O país visitado será a Poesia, pois entendemos que é um lugar de sonhos, território livre para a criação, local de encontros de culturas, pensamento e sentimentos de origem e diversas formas”. Afirmou o técnico em gestão cultural da Secult, Luciano Gomes. “Nesta edição, o escritor homenageado será o poeta e jornalista Mário Faustino – intelectual que agitou a cena literária de Belém e do Rio de Janeiro nos anos 40 e 50 e que inovou a cobertura cultural nos jornais da época. O encerramento do evento será com o show nacional de Dado Villa-Lobos, o ex-integrante da Banda Legião Urbana”, adiantou Gomes. Sobre Dado Villa-lobos Eduardo Dutra Villa-Lobos, conhecido artisticamente por Dado Villa-Lobos, é conhecido pelo trabalho como guitarrista na banda de rock brasiliense Legião Urbana, e também por ser sobrinho-neto do compositor clássico Heitor Villa-Lobos. Duda, assumiu a guitarra da Legião em março de 1983 e encerrou a participação em outubro de 1996, quando encerrou o fim da Banda. “A apresentação do artista será em comemoração pela a trajetória vivenciada por ele na Banda musical”, explicou, o representante da Secult, Luciano Gomes. Na quinta-feira (9), às 15h, na Escola do Parque da Cidade, haverá uma nova reunião sobre o X Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas com os representantes das Secretariais Municipal da Agricultura e Pesca, Educação, Infraestrutura, Mobilidade e Trânsito e a 5ª Unidade Regional de Educação. A programação geral será anunciada no dia 23/11, através de coletiva à imprensa. Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS