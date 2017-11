Pró-Saúde abre vaga para contador(a) no Pará

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vaga aberta para contador(a) no estado do Pará. Todos os cargos ofertados pela entidade possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: contador(a)

Atividades: executar fechamento contábil mensal; responsável pelo fluxo de caixa; realizar balanço patrimonial.

Requisitos: ensino superior completo em Ciências Contábeis.

Experiência: na área em questão com as atividades especificadas.

Horário: 220h mensais.

Benefícios: salário + vale-alimentação + seguro de vida.

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/trabalheconosco

A Pró-Saúde tem 50 anos de história, promove e valoriza a diversidade, igualdade de direitos e de oportunidades. A instituição contrata profissionais experientes, pessoas com deficiência ou que buscam a primeira experiência no mercado de trabalho.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar possui quase 50 anos de atuação e é considerada uma das maiores instituições de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do País. Presente em todas as regiões do Brasil, a entidade tem sob sua responsabilidade 2.068 leitos e o trabalho de cerca de 16 mil profissionais, sendo 2,9 mil médicos.

Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, a Pró-Saúde é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde. Tal reconhecimento oficial pelo Ministério da Saúde reforça sua atuação no âmbito da gestão do SUS, com eficiência e qualidade, ampliando o acesso da população aos serviços.

Sua atuação na área de administração hospitalar tornou a entidade amplamente reconhecida no setor e permite que a Pró-Saúde ofereça a mesma qualidade em assessoria e consultoria, planejamento estratégico, capacitação profissional, diagnósticos hospitalares e de saúde pública, além da gestão de serviços de ensino.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira