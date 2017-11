VIVA UNAMA promove troca de experiências entre estudantes dos ensinos Médio e Superior

O projeto visa levar aos estudantes o contato com os cursos e com o corpo docente da Instituição

Escolher a carreira profissional não é uma tarefa muito fácil, por isso, a UNAMA Santarém realiza, nesta quinta-feira (09), o projeto Viva UNAMA, com o objetivo de promover a troca de experiências entre acadêmicos da Instituição e estudantes do Ensino Médio. O evento envolve os 25 cursos de graduação da Faculdade e acontece em todo o campus, nos turnos da manhã e da tarde, quando cerca de mil estudantes são esperados para ação.

Dez escolas foram convidadas para participar do VIVA UNAMA, quando o Núcleo de Empregabilidade e Carreiras (NEC) fará a aplicação de um teste vocacional, além de promover outras atividades acadêmicas. Entre os serviços oferecidos, os cursos de Saúde farão demonstração das aulas práticas nos seus respectivos laboratórios e os alunos de Educação física farão alongamento no Espaço Graça Landeira, localizado no bloco D da unidade.

Deliana Santos, diretora da UNAMA, diz que essa é a primeira vez que a atividade é realizada no campus Santarém, e reconhece a importância dessa relação entre a Faculdade e a escola. “Compartilhar toda nossa infraestrutura, como os laboratórios, corpo docente e também os setores que disponibilizamos, é muito bom para o aluno que deseja ingressar no Ensino Superior. O projeto está na sua primeira edição, mas já está sendo bastante aguardado pelos estudantes, explica.

A UNAMA Santarém está localizada na rua Rosa Vermelha – 335, Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota