Bocão Ed. 1171

FIEL DEPOSITÁRIO

O secretário da Fazenda deve mandar investigar por que tem empresa obtendo privilégios nas apreensões de mercadorias. Tem empresa cuja autoridade fiscal indica a transportadora como fiel depositária, porém, tem autoridade que indica a própria empresa como fiel depositária. Estranho, muito estranho senhor Secretário Nilo. Se a lei é igual para todos, todos têm de ter o mesmo tratamento. Isso está com cheiro de “passar bem”. Para mim, está cheirando a sujeira. Tem de apurar o passado e o presente das autoridades que assinaram o termo de apreensão, já que esse tratamento não está sendo igual a todos as empresas.

PERFUGA

Pegando fogo a Perfuga! O caderno preto contendo anotações que podem levar muita gente ao buraco, será entregue na terça-feira ao delegado Castro. Nessa semana, figuras ilustres compareceram à delegacia para dar depoimento ao delegado Castro em relação à Perfuga. Na quarta, esteve lá Marcela Tolentino e o ex-vereador Luiz Alberto. Na quinta, Júnior Tapajós e Henderson Pinto, que segundo comentários tem muito a explicar, pois já foi presidente. Uma testemunha cujo nome está mantido em sigilo, apresentou vários documentos que podem comprometer amigos e inimigos.

PERFUGA 2

Segundo comentários, Reginaldo Campos está sabendo de tudo o que acontece e está de olho, quem envolver seu nome pode assumir responsabilidade como cúmplice. Tem figura que está entre a cruz e o cemitério, pois se falar de Reginaldo se enrola e se mentir ao delegado Castro se enrola muito mais, já que o delegado está com as provas, esperando o momento para atacar.

DELEGADO RILMAR

O competente delegado Rilmar Firmino, com seu prestígio conseguiu que Santarém promovesse um dos mais importantes encontros da Polícia Civil do Brasil. Rilmar e Gilberto Aguiar foram os responsáveis pela organização do evento em Santarém e foram elogiados por todos os diretores de polícia dos estados. Rilmar recebeu ligação do governador Jatene parabenizando-o pela organização; os representantes dos estados cumprimentaram Rilmar e vão sugerir que o próximo encontro seja novamente em Santarém pela excelente recepção de Rilmar e Gilberto.

FRACASSO

Devido ao baixo índice de voto, Alexandre Von já pensa em desistir da candidatura. Alexandre já percebeu que não terá apoio do Governador Jatene que também vem como deputado estadual.

FRACASSO 2

Pelo alto índice de popularidade, o vereador Jardel foi convidado pelo deputado Chapadinha a disputar uma cadeira na Assembleia. Chapadinha já percebeu que essa situação está feia para seu lado e Jardel pode ajudar a retornar a Brasília.

CUIDADO

O vereador Henderson Pinto deve ter cuidado por onde anda. Não deve acreditar nas pessoas que o chamam de “meu patrão” ou “meu vereador”. Tem um político profissional orientando eleitores a dizerem que estão com Henderson, porém, a chapa é quente. Cuidado vereador!

RECLAMAÇÃO

Fui procurado por um amigo do prefeito Nélio, que um colaborador nomeado para um cargo de confiança, mudou ao assumir o cargo. Já começou a prejudicar o Prefeito politicamente com a prosa. Devagar menino, esse cargo não é teu, está emprestado. Ele vai esperar o Prefeito chegar de viagem para reclamar.

ESCONDENDO

O ex-deputado federal Lira Maia, tomou conhecimento que seu nome está disparado para a Câmara Federal. Seu partido vai insistir para que ele volte à política e já demonstrou a possibilidade de voltar. No momento diz que está fora, mas para seus amigos, sorri quando é perguntado.

QUERENDO ABRAÇAR

O povo de Santarém quer abraçar e adotar um político que tenha coragem, audacioso que queira o desenvolvimento da região. Até agora não encontrou nenhum, pois os que aparecem, não defendem o desenvolvimento e se deixam levar pelas promessas. Do jeito que está não vamos ter representante estadual e nem federal, já que a salada de candidato vai prevalecer.