NEWS – ATUALIDADES Ed. 1171

PRECISAMOS ACABAR COM O PRECONCEITO E RÓTULOS IMPOSTOS AOS CEARENSES.

Temos que parar de achar que no Ceará só tem campeões de olimpíadas mundiais e nacionais de física e de matemática. – Temos que parar de pensar que no ITA e no IME só entram candidatos cearenses. Isso é total mentira. No ano passado, por exemplo, os cearenses só ocuparam 55% das vagas do ITA e 65% das vagas do IME. Ou seja, muitos outros brasileiros, também estudam lá.- Temos que parar de divulgar que as escolas de ensino médio no Ceará são as melhores do Brasil. Isso também não é verdadeiro. Entre as 10 melhores escolas de ensino médio no Brasil, apenas 5 estão no Ceará. – Esse rótulos “não” são confortáveis. – É preciso entender que os cerenses tem “muitas limitações”. Por exemplo, seus jovens são os que menos usam tatuagem no Brasil. Eles não gostam de funk, preferem o baião, xote e forro. Eles ainda respeitam os pais e avós, e pasmem, ainda pedem a benção dos pais! Isso tudo é muita “limitação”. Domingo último estava em Lisboa e me encontrei com um grupo de 5 jovens “desvidos” brasileiros, onde 4 eram cearenses, que estavam indo para a Alemanha para um evento na área da matemática. E o mais absurdo, eles não iam assistir e passear, eles eram os palestrantes!! – E um, estava a telefonar para o pai, e pediu a benção do pai na frente de todos. Caretisse de quem preencheu sua grande cabeça só com conhecimento e valores. – Pensando bem, o preconceito até é justificado. Eles são diferentes. Esse “bicho” cearense valoriza até um tal Padim Cicero, meio santo, meio herói, meio bandido. Vejam, três “meios” é maior que um. Como pode, isso não é normal! – Valoriza ainda um poeta chamado Patativa de Assaré. Isso é nome de poeta de respeito? E mais, não sabia nem ler! – Realmente esses cearenses são marginais à nossa sociedade, principalmente a que mora e tem valores do sudeste brasileiro. – Essa “cambada” de cearenses só desenvolveu o cérebro, a inteligência, o raciocínio lógico, o respeito, o talento e a garra. Realmente são limitados e podem até colocar em risco a “saudável, dinâmica , culta e elitista sociedade” de parte do Brasil . (Estou dentro do avião da TAP, em um vôo Lisboa/Maputo. E até agora só bebi duas garrafas pequenas de vinho. Imagine o que escreveria após a quinta garrafa). – Marcus Vinícius Rodrigues é cearense, Engenheiro, Mestre e Doutor, pesquisador e palestrante, autor de vários livros, Prof. da FGV, e da Universidade de Lisboa. – (Homenagem a meus muitos amigos vindos do Ceará, e que fizeram de Santarém sua nova casa).

DEFINIÇÃO DE AVÔ (Redação de Maria Eduarda – 8 anos, publicada no Jornal do Cartaxo, em Florianópolis – SC)

“Um avô é um homem que não tem filhos, por isso gosta dos filhos dos outros. Os avôs não têm nada para fazer, a não ser estarem ali. Quando nos levam a passear, andam devagar e não pisam nas flores bonitas nem nas lagartas. Nunca dizem: – Some daqui!, Vai dormir!, Agora não!, Vai pro quarto pensar! Normalmente são gordos, mas mesmo assim conseguem abotoar os nossos sapatos. Sabem sempre o que a gente quer. Só eles sabem como ninguém a comida que a gente quer comer. Os avôs usam óculos e, às vezes, até conseguem tirar os dentes. Os avôs não precisam ir ao cabeleireiro, pois são carecas ou estão sempre com os cabelos arrumadinhos. Quando nos contam histórias nunca pulam partes e não se importam de contar a mesma história várias vezes. Os avôs são as únicas pessoas grandes que sempre têm tempo para nós. Não são tão fracos como dizem, apesar de morrerem mais vezes do que nós. Todas as pessoas devem fazer o possível para ter um avô, ainda mais se não tiverem televisão”. –

IPHONE – CELULAR MAIS FAMOSO DO MUNDO TEM FUNCIONALIDADES “ESCONDIDAS”!!!

A empresária Marília Guimarães, criadora do treinamento online EntendendoiPhone, que já deu independência aos mais de 900 pessoas ao ensinar como utilizar o aparelho, costuma descobrir funcionalidades “secretas” do smartphone. Sempre questionada sobre todas as “mágicas” que são possíveis de se fazer com o iPhone, a empresária listou 4 coisas que pouca gente sabe que ele é capaz de fazer. Inverter cores :Uma das funcionalidades do iPhone é de inverter todas as cores da tela, deixando escuro o que era claro. Segundo Marília, é uma forma de deixar mais confortável para ler um texto antes de dormir, ou não incomodar quem está do lado. “Esta opção ajuda a descansar a vista e também é perfeita para pessoas com daltonismo”, explica. Basta selecionar as opções Ajustes > Geral > Acessibilidade > Atalho de Acessibilidade > Inverter Cores. Ao acionar a função, o aparelho passa a trocar de cores a cada vez que o botão redondo de início for pressionado três vezes rapidamente. Leitura de textos: Quando se está com as mãos ocupadas, escovando os dentes ou fazendo anotações, por exemplo, é possível escolher a opção de “Fala” no iPhone. Desta forma, o aparelho poderá ler todos os textos que forem selecionados. Para ativar, basta acessar Ajustes > Geral > Acessibilidade > Fala > Falar Seleção. “Assim que acionar a fala, vá a qualquer site e selecione o texto, como se fosse copiar, e opte pelo item ‘Fala’, que vai aparecer em cima da seleção”, explica Marília, que também destaca que na opção dos Ajustes da Fala, é possível determinar a velocidade com que a voz vai ler os textos. “Esta opção é muito útil”, resume. Ditado para enviar mensagens ou dizer textos: Nesta opção, é o usuário quem “lê” para o iPhone. A empresária ensina que esta opção é excelente para ditar textos mais longos em mensagens. Para ativar, basta ir para Ajustes > Geral > Teclado > Ativar Ditado. “Assim que ativar, é possível abrir o aplicativo de notas e usar o símbolo do microfone que vai aparecer no teclado”, destaca. Marília ensina que a opção funciona também no Whatsapp, mas só pode ser utilizada quando o aparelho está com acesso à internet. Também é preciso atentar para o fato de que é preciso dizer “ponto final”, “vírgula” ou “ponto de exclamação” para deixar o texto bem escrito. AirDrop: Marília explica que o AirDrop é a funcionalidade preferida em eventos e festas. “É muito comum as pessoas tirarem fotos e depois trocarem as imagens por Whatsapp, mas o aplicativo de mensagens compacta as fotos e reduz a qualidade”, destaca a empresária. Por isso, a melhor opção, segundo ela, é utilizar o AirDrop como forma de compartilhar. “Basta abrir o aplicativo de fotos e clicar no canto inferior esquerdo, em um quadradinho com seta para cima, que o iPhone vai reconhecer todos que possuem o AirDrop”, explica Marília. Aqueles que não possuem esta funcionalidade podem acioná-la na Central de Controle. “Deslize o dedo de baixo para cima na tela inicial, toque em AirDrop e escolha a opção “todos”, ensina. Com isso, será possível compartilhar a imagem com todos que tiverem a funcionalidade em seus iPhones.

ESTRIAS !!!

Quando falamos em estrias, muita gente pensa que se trata de um problema impossível de ser resolvido. Elas são mais comuns em mulheres, principalmente nas grávidas.No entanto, não podemos culpar exclusivamente a gravidez por essas marcas tão indesejáveis. Há muitos outros fatores que podem provocar estrias, como:- Puberdade: é comum o surgimento de estrias nesse período, pois o corpo sofre várias mudanças, além da aceleração dos hormônios. – Uso inadequado de corticosteroides: eles diminuem os níveis de colágeno, que é importante para a elasticidade e rigidez da pele – sem ele, as estrias podem aparecer mais facilmente. – Genética: infelizmente, se sua família tende a ter estrias, possivelmente você também terá.Não acreditamos que seja impossível combater as estrias. Mas concordamos que se trata de um problema difícil de resolver. Na medicina da natureza, porém, nada é impossível. Algumas pessoas não entendem isso, cegas e materialistas para a alegria do sistema. É por isso que elas relutam em acreditar na medicina das plantas. Por isso, se você tem estrias, não desista e se volte também para a natureza. Para ajudar, trouxemos hoje algumas receitas totalmente naturais e com resultados rápidos (geralmente em 5-6 semanas) se considerarmos a dificuldade do caso. Óleo e massagem: Azeite de oliva, óleo de linhaça ou óleo de coco são alguns ingredientes que você pode usar para massagear a área afetada pelas estrias. O movimento deve ser feito sempre puxando a pele para cima. 2. Exercícios: Se você quer evitar e combater estrias, com certeza a atividade física regularmente é o método mais importante.O que acontece é que o sedentarismo diminui a elasticidade da pele, além de favorecer a inflamação das células.3. Água: Mais de 60% do nosso corpo é composto de água. Por isso nós devemos hidratá-lo bastante. Nada de consumir líquidos como refrigerantes ou café, pois eles não ajudam em nada. Beba água, e muito! 4. Gel de babosa: Ela é uma planta maravilhosa, cheia de benefícios para a saúde, pois contém nutrientes vitais que são úteis no tratamento de vários problemas que surgem na pele. Estamos falando de queimaduras, rugas, inflamação, espinha e cortes, por exemplo.Por que com as estrias seria diferente? Tudo o que você precisa é cortar uma folha e aplicar o gel da babosa na área afetada.5. Esfoliação com azeite e café. Esta é uma ideia também muito boa, mas recomendamos que seja uma esfoliação natural – elas são ótimas para remover as células mortas da pele, de forma saudável. Aqui está uma sugestão: INGREDIENTES: Borra de café do dia – Azeite extravirgem de oliva. MODO DE PREPARO E APLICAÇÃO: Misture a borra e o azeite, de forma que vire uma pasta. Umedeça a pele. Passe a pasta de borra e azeite na pele úmida.Massageie, durante a aplicação, a área em movimentos circulares.Retire a pasta com água fria ou levemente morna.Finalize aplicando hidratante adequado a seu tipo de pele.6. Creme de vitaminas com babosa e azeite de oliva: Você vai precisar de: INGREDIENTES: Meio copo de azeite extravirgem de oliva1/4 de copo de gel de babosa6 cápsulas de vitamina E (você só vai usar o conteúdo interno) 4 cápsulas de vitamina A (você só vai usar o conteúdo interno). MODO DE PREPARO: A preparação é supersimples. A única coisa que você vai fazer é colocar cada um dos ingredientes no liquidificador e bater. Misture bem e leve para descansar na geladeira por no mínimo meia hora. Depois, basta aplicar o creme nas estrias em suaves movimentos circulares. Deixe o máximo de tempo possível na pele. Por isso o ideal é aplicar antes de ir dormir. SUGESTÃO: – Aproveite e pegue o Massagista que você tem em casa! – Éééééé, estamos falando do maridão, bonachão, sossegadão, …ele mesmo! – Deite-se nua na cama, e peça que o mancebo massageie as áreas necessárias conforme manda a receita. – E depois esqueça-se da receita, e veja se a criança ainda pega na chave, …ou sem a chave !!! – Se não tiver marido, use o que tiver a mão, …namorado, amante, jardineiro, lavador de piscina, enfim, use sua imaginação! – Se a estria vai acabar, depende da quantidade de sessões que você vai fazer, quanto mais, …melhor !!!

TEMPO!

Tem pessoas que passam pela vida, e só passam, como se cada dia fosse um suplício a ser vencido, rezando para chegar a aposentadoria. – E quando ela chega, chega junto com a velhice, mais os problemas de saúde de quem nunca fez um exercício, e o corpo cobra, e cobra caro pela insensatez de quem não soube viver. – Quando é que vamos perceber que o dia de quem espera o próximo, passa rápido, e passando não tem volta, já se foi. E o tempo de quem não sabe vive-lo, é curto e rápido, quando se acorda, já se está em uma cama de hospital, ou em uma casa de idosos. A vida é um presente de Deus, e devemos vive-la sorvendo cada segundo de sua passagem, marcando nossa presença com atos que nos façam inesquecíveis para os que ficam, dando a eles uma lição de vida a ser vivida, deixando nossa história perpetuada para o futuro, como ensinamento aqueles que ainda virão, e que são nossa descendência. A experiência e os ensinamentos que ficam, é que fazem a humanidade ser melhor nos dias que virão, e isso viventes, depende de nós que ainda estamos aqui. Portanto, façamos o melhor que pudermos de nossa existência, para que as gerações futuras aprendam com nossos erros e acertos, fazendo deste cantinho do universo, uma escola da vida. – Comecem agora irmãos, que ontem, …já é passado!!!