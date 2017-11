OAB garante atendimento diferenciado no INSS

Sob a coordenação do presidente Ubirajara Bentes, com a participação de Edivaldo Medeiros, secretário-geral adjunto, do conselheiro subsecional, José Luiz Franco, e do assessor da diretoria, Patryck Feitosa, da residente da comissão de Direito Previdenciário, Tatiana Cunha, e de inúmeros Advogados previdenciaristas, a Subseção de Santarém da Ordem dos Advogados do Brasil, reuniu na quarta (8), com o gerente de Benefícios, Fábio Wagner, e com o supervisor de Benefícios do INSS em Santarém, Marcelo Danilo, para tratarem sobre a implantação das regras contidas no Memorando-Circular Conjunto nº 16/DIRAT/PFE/DIRBEN/INSS, de 28.10.2017, que trata do cumprimento da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0026178-78.2015.4.01.3400, proposta pelo Conselho Federal da OAB, que garante aos Advogados tratamento diferenciado e nas agências do INSS em todo País, em guichê exclusivo, independente de senhas ou de pré-atendimento.

Segundo os Advogados que atuam no âmbito administrativo da previdência social, o INSS vem cumprindo regiamente a sentença judicial federal inclusive disponibilizando 2 (dois) servidores, que também são Advogados, para atenderem a categoria.

Aproveitando a presença dos servidores do INSS, os Advogados puderam tirar todas as suas dúvidas referentes aos procedimentos e à interpretação da norma interna regerente do atendimento aos Advogados, que usufruirão do atendimento diferenciado mediante apresentação de suas Carteiras de inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil.

