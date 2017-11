UNAMA comemora 10 anos dos cursos de Comunicação Social

Desde 2007, os cursos de Comunicação Social da Instituição de Ensino Superior (IES) formam jornalistas e publicitários para o mercado santareno

Os cursos de Comunicação Social da Faculdade UNAMA Santarém comemoram uma década de exercício acadêmico. Para marcar o momento festivo, a instituição promoverá um evento para debater sobre a mídia pluralizada e os desafios do jornalismo e da publicidade. As palestras acontecerão nos dias 16 e 17 de novembro, no auditório II da faculdade, às 19h.

Durante a abertura, haverá uma roda de conversa interativa com os comunicadores Higor Matheus, Julyana Paiva e Lana Mota, que são egressos da UNAMA. Já no segundo dia de programação, será a vez do bate-papo com os blogueiros Jeso Carneiro, Luíza Leal, Caetano Scannavino e Biga Kalahare que abordarão o mundo plural e midiático.

O evento visa comemorar os 10 anos de implantação dos cursos na instituição, além de promover interatividade entre acadêmicos e profissionais que atuam no mercado. De acordo com a coordenadora do curso de jornalismo e organizadora do evento, Marianna Milléo, esta comemoração contará um pouco sobre a trajetória dos cursos de Jornalismo e Publicidade da UNAMA. “Ao longo desses 10 anos, os cursos conseguiram inserir no mercado profissionais aptos ao sistema de comunicação da nossa região que atuam de forma ética e profissional”, ressalta.

A UNAMA Santarém está localizada na Rua Rosa Vermelha – 335, bairro do Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota