Manifestação marca Conclusão da 2ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor

Na manhã desta sexta-feira, aconteceu a Conclusão da 2ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor, na sede dos Servidores Públicos Municipais de Santarém, com organização da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado. Ainda nesta manhã alguns movimentos sociais não se sentiram devidamente representados, indo à reunião para fazer ouvir as sua reivindicações. Após muito bate-boca e indisposições, os ânimos foram apaziguados e o encontro foi concluído.

Fonte: RG 15/O Impacto