Mulher morre em grave acidente de trânsito na Curuá-Una

O trânsito santareno nos traz terríveis surpresas a cada dia que passa, atos absurdos cometidos por condutores irresponsáveis, trazendo preocupação para quem conduz com prudência por si e por outros ao redor. No início da noite de quinta-feira (9) uma mulher morreu vítima de um grave acidente no trânsito. Segundo informações a mulher estava na garupa de uma moto que seguia na PA-370, sentido centro, no trecho do bairro Jaderlândia, quando o condutor da moto decidiu ultrapassar um ônibus que estava à frente, quando se chocou com outro veículo que seguia no sentido contrário.

Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal; segundo relatos de testemunhas, Edileusa dos Santos Freitas de apenas 38 anos foi arremessada a uma distância de cinco metros, o piloto da moto sofreu apenas alguns ferimentos no joelho e foi resgatado pelo SAMU, juntamente com o motorista do carro.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML, onde passará por diversos procedimentos para posteriormente ser liberado para o sepultamento.