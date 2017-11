NAI recupera mais de 100 aparelhos de centrais de ar roubados em Manaus

Mais uma vez o excelente trabalho realizado pelo Núcleo Avançado de Investigação (NAI), setor de inteligência da Polícia Civil em Santarém, que tem como titular o delegado Silvio Birro, logrou êxito no combate a criminalidade.

Em ação policial integrada com a Polícia Civil do estado Amazonas, a equipe do NAI conseguiu recuperar em uma balsa ancorada na região do porto do DER, mais de 100 aparelhos de centrais de ar, que foram roubados na cidade de Manaus, e que tinham como destino Santarém.

De acordo com Silvio Birro, um grupo integrado por 10 criminosos, roubaram cerca de 580 centrais de ar, que estavam sendo descarregados em depósito na capital amazonense. Parte dos equipamentos roubados foram encaminhados para Santarém.

“Fomos acionados pelos colegas de Manaus, então realizamos o acompanhamento, e na noite de quinta-feira (9) conseguimos recuperar os equipamentos. Agora a investigação terá como prioridade identificar quem era a pessoa responsável pela receptação aqui no município”, explicou o delegado do NAI.

A autoridade policial, falou ainda que em Manaus, foram presos dois homens suspeitos de integrarem a quadrilha de assaltantes. Em Santarém, até o momento ninguém foi preso.

