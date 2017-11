Polícia Civil faz apreensão de centrais de ar no Rio Amazonas

Na manhã desta sexta-feira, 10, o Núcleo Avançado de Investigações da Polícia Civil, em Santarém, fez uma apreensão de centenas de centrais de ar; as mesmas eram transportadas em uma balsa pelo rio Amazonas. Na operação integrada entre as Polícias Civil de Santarém e Manaus, foram presos dois homens em Manaus que arrombaram o depósito de uma empresa de centrais de ar, os bandidos colocaram os aparelhos roubados em duas carretas e posteriormente encaminharam para uma balsa que tenha como destino Santarém, o material roubado foi acompanhado pela Polícia, e ao chegar em Santarém foi efetuada a apreensão do mesmo; o próximo passo é investigar quem seriam os receptadores desse material.

Por: Edmundo Baía Junior

Fonte: RG 15/O Impacto