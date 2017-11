Centro Regional de Governo será instalado em Santarém até dezembro

Instituição funcionará no prédio que abrigou o Ministério Público Estadual, na Travessa 15 de Agosto

Um novo modelo de governança será implantado na região oeste do Pará a partir da instalação do Centro Regional de Governo, espaço que será entregue à população em Santarém até dezembro deste ano, conforme anúncio da secretária extraordinária de Estado de Municípios Sustentáveis, Izabela Jatene, que cumpre agenda oficial na região.

O Centro funcionará no prédio que abrigou o Ministério Público Estadual. O imóvel, repassado ao Estado por meio de termo de cessão, tem área construída de 597 metros quadrados e está localizado na Travessa 15 de Agosto, nº 120, no bairro Centro. O objetivo com a implantação do Centro Regional é estreitar as relações institucionais entre o governo do Estado e os municípios do oeste paraense.

“O nosso grande desafio é implementar um novo modelo de governança regional, compartilhado, que vai muito além de aproximar os Poderes Executivos Estadual e Municipais. A meta é fortalecer os laços no sentido de criar uma agenda pactuada, integradora e permanente na região, estabelecendo um vínculo direto entre o governo – que estará representado por um gestor a ser escolhido pelo governador Simão Jatene – e as administrações municipais”, ressaltou a secretária, durante visita ao imóvel.

Izabela também elogiou a estrutura das instalações cedidas pelo Ministério Publico Estadual. “O prédio necessita apenas de adaptações, que devem ser realizadas a contento para atender as necessidades do fluxo do Centro Regional.”

Função – A secretária esclareceu que o Centro não será um equipamento de atendimento ao público, a exemplo de outros existentes na região. “Para esse fim já contamos com a Estação Cidadania, as Unidades Regionais de Educação e Saúde, as Unidades Integradas Pro Paz e outros. O papel do Centro é fazer com que as políticas públicas desenvolvidas na região, sejam as voltadas ao desenvolvimento econômico, à saúde ou ao meio ambiente, possam fluir mais rápido, garantindo resultados mais eficazes e otimizando os recursos públicos”, Izabela Jatene.

Participaram da visita o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), Olavo das Neves, e a diretora do Núcleo de Articulação e Cidadania, Daniele Khayat.

