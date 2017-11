Comissão Eleitoral promove debate com candidatos à Reitoria

Debate com candidatos acontece na segunda-feira, dia 13.

A Comissão Eleitoral de Consulta (CEC) à comunidade acadêmica promove, na segunda-feira, 13 de novembro, no auditório da Unidade Tapajós, a partir das 17h, o primeiro debate com os cinco candidatos à reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O tempo do debate é de 2h podendo se estender até no máximo quatro horas de duração. A consulta pública à comunidade acadêmica será no próximo dia 5 de dezembro (domingo).

Estão concorrendo nesta consulta:

Hugo Alex Carneiro Diniz e Aldenize Ruela Xavier (Chapa – Novos Rumos), Jarsen Luis Castro Guimarães e Celson Pantoja Lima (Chapa – Ufopa em Ação), Raimundo Valdomiro de Sousa e Deam James Azevedo da Silva (Chapa – Por uma Ufopa Compartilhada#…), Anselmo Alencar Colares e Waldiney Pires de Moraes (Chapa – Somos Ufopa) e Thiago Almeida Vieira e Izaura Cristina Nunes Pereira (Chapa – Inovar Para Avançar).

O debate será constituído por três blocos, com intervalos de 5 min. Sendo que do primeiro bloco (25 min) para o segundo (1h30) não haverá intervalo. O segundo bloco terá três rodadas de perguntas, em cada uma delas os candidatos responderão a cinco perguntas sobre termas a serem sorteados na hora. No total, serão 15 temas:

1) Ensino

2) Pesquisa

3) Extensão

4) Gestão Acadêmica

5) Gestão de Pessoas

6) Gestão Administrativa e Financeira

7) Infraestrutura

8) Interiorização

9) Assistência Estudantil

10) Modelo Acadêmico

11) Internacionalização

12) Captação Recursos

13) Participação da Comunidade Externa

14) Inovação Tecnológica

15) Acessibilidade

De acordo com as regras, para a condução dos debates os candidatos a reitor e a vice-reitor “estão aptos a responder perguntas e debater dentro do tempo e regras estabelecidas”. A Norma também proíbe durante o uso da palavra dos candidatos “a intervenção de assessores, colaboradores, simpatizantes ou representantes das chapas”. Também não serão permitidas manifestações da plateia como “vaias”, “charangas”, “apitos”, “torcidas organizadas”, “gritos” ou “qualquer ato que desvirtue o caráter de seriedade, responsabilidade e organização do evento”.

O mediador será um profissional externo a Ufopa, em atendimento à regra da imparcialidade durante o debate.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ufopa