Orla da Cidade recebe novas luminárias por meio das obras do PAC 2

As instalações das luminárias na Orla da Cidade, como parte dos serviços das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), já estão em fase final. No total, serão colocadas 28 luminárias novas em 225 metros de orla. A Prefeitura de Santarém, por meio do Trabalho Técnico Social (TTS), coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), está acompanhando os serviços no local, que fazem parte da execução de obras de saneamento de esgoto sanitário, com o valor de R$ 31.692.245,07. Sob a responsabilidade da empresa Carmona Cabreira Engenharia e Consultoria, esta fase já contemplou assentamento de ladrilho, execução de guarda corpo, construção de escada de acesso, canteiros na orla da cidade e iluminação. A obra está sendo realizada entre Augusto Meira e Visconde do Rio Branco. O engenheiro responsável, Diogo de Figueiredo, explicou que já foram executados 44,25% das obras. “Nossa equipe também está trabalhando no Coletor Tronco, que é tubulação da rede coletora que recebe apenas contribuição de esgoto de outros coletores responsáveis por levar essa contribuição até a Estação Elevatória de Esgoto (EEE). São 1.670,36 metros totais e 678,92 metros de coletor tronco a fazer”, concluiu. Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS