Prefeito repudia declarações do presidente da Câmara de Óbidos

Em Nota de Esclarecimento encaminhada à nossa redação, o prefeito de òbidos, Francisco Alfia se manifesta com surpresa com relação às agressões, ataques e ofensas pessoais proferidas pelo presidente da Câmara Municipal de Óbidos, em sessão realizada no dia 06 deste mês. Veja a Nota de Esclarecimento na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O prefeito municipal de Óbidos, Francisco José Alfaia de Barros, vem a público manifestar sua surpresa e espanto com as agressões, ataques e ofensas pessoais arrogadas pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal na sessão realizada em 6 de novembro (segunda-feira).

As reações do presidente da Câmara ao pedido de documentos e esclarecimentos sobre os gastos do Poder Legislativo, efetivado pela maioria dos vereadores, revelam um preocupante destempero e falta de equilíbrio emocional diante de um simples pedido de informações, tentando, de forma equivocada, atribuir ao prefeito o efetivo exercício de prerrogativas próprias dos vereadores, de fiscalizar os gastos do próprio poder ao qual pertencem.

É lamentável que a autoridade que representa todos os vereadores, bem como o próprio Poder Legislativo, use de termos ofensivos, de espantosa vulgaridade para se dirigir ao prefeito e aos vereadores que compõem o parlamento, todos representantes do povo obidense, prolatando acusações sem fundamentos, ofendendo apenas pelo prazer de ofender, atitude que pensamos ser incompatível com a altura e dignidade do cargo de presidente do Poder Legislativo municipal, atentatória ao dever de urbanidade e ao decoro da nobre atividade parlamentar.

Sobre as denúncias do presidente envolvendo o nome do prefeito, estamos encaminhando expediente ao Ministério Público para que apure as denúncias, bem como dê oportunidade ao denunciante para exibir as provas que tiver, sob pena de adotarmos as medidas legais cabíveis para manifestações tão levianas e descontroladas.

As agressões não são apenas às autoridades legitimamente constituídas, mas principalmente ao povo que os elegeu seus legítimos representantes, esperando um debate respeitoso e de propostas voltadas à melhoria do nosso povo.

Lamentamos que o honrado povo de Óbidos, as famílias de bem e as pessoas de boa índole deste município sejam obrigadas a ver nossa cidade destacada na mídia, nivelada por manifestações de tão baixo calão, maculando o bom nome de nosso povo e de nossa amada cidade, ao tempo em que manifestamos total solidariedade aos vereadores atacados por cumprirem seu papel de fiscalizar, o que é um verdadeiro atentado à liberdade de atuação dos edis que não concordem com a conduta do presidente.

Óbidos-Pará, 10 de novembro de 2017

Atenciosamente,

Érique Leandro Castro de Figueirêdo

Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Óbidos

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO