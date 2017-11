Vitrine Social – Style News

** A elegante Sra. Orlena Alves de Sousa foi homenageada, tendo o reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Semtras no dia do Servidor Público. Homenagem justa e merecida pelos anos dedicados ao RH da Semtras.

** O historiador Helcio Amaral lançará seu livro “Guardião de Memórias”, dia 24 de novembro, no X Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, às 20 horas.

** O Advogado e escritor Célio Simões é o novo imortal da Academia Paraense de Letras. Por sinal, o seu livro “Um Pouco de Muitas Histórias” foi campeão de vendas da Feira Literária do Pará – Flipa.

** Um grupo de São Paulo está preparando o Réveillon em Alter do Chão. Preço por pessoa 7 mil reais.

** A estimada Sra Estelita Rocha ganhou festa de seus filhos, em sua bonita residência, para as comemorações de seus 84 anos e com presença da Imagem Peregrina Nossa Senhora da Conceição, abençoando os familiares e amigos. O evento foi puxado pelo seu filho, o colunista Odilson Rocha.

** O ano se aproxima. Em 2018, ano de eleições para o Senado, Deputados Estaduais e Federais, Governo do Estado. Também será o ano de eleição para as novas Diretorias da OAB em todo o País.

** A amiga Gal Fernandes festejou em grande estilo seu aniversário, em Belém. Foi um aniversário solidário, pois a aniversariante pediu de presentes latas de leite, para serem doados à instituição de caridade.

** A advogada Katia Tolentino com o esposo Daniel estão curtindo uns dias em Cancun.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Prefeito Nélio Aguiar, Nazaré Silva, Silvana Silva, Elizabeth Lisboa.

** A boutique Toli inaugurou seu novo espaço no centro da cidade, na Avenida Rui Barbosa, em meio a elegante Coquetel.

** O jornalista e blogueiro dos bons, Ercio Bemerguy, esteve curtindo a terrinha, revendo amigos e familiares.

** A elegante e querida amiga Solange Helena Silva esteve em dia de inaugurar idade nova. Festejos “in family”.

** O Círio de Nossa Senhora da Conceição, a Padroeira dos santarenos, será dia 26 de novembro. O Círio de número 99, tem como tema: “Maria, Serva do Senhor”. A apresentação do manto ocorrerá dia 19, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, às 19 horas. Este ano o manto foi doado pela família do vereador Ney Santana. A cor é azul.

** Dia 14 de novembro, de 7h30 às 12h, a Escola Rodrigues dos Santos (localizada no centro da cidade) realiza o Projeto Educa Cidadão. Este ano, o evento é especial, pois celebra os 70 anos desse educandário com atividades voltadas para alunos e seus familiares. Cestas básicas serão sorteadas entre as classes, haverá atendimento psicológico, consultas de enfermagem, verificação de P. A. e glicemia. Oferecemos cortes de cabelo, maquiagem e penteados. Ainda no intuito de ajuda ao próximo, ofereceremos material de higiene e alimentos não perecíveis aos nossos irmãos venezuelanos.

Por: Jorge Serique