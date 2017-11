Loja de ferragens pega fogo no centro de Santarém

O domingo amanheceu tumultuado em Santarém. Um incêndio está acontecendo em uma loja de ferragens “Di Ferro” localizada na Avenida Rui Barbosa, ao lado do Senac, entre a Barão do Rio Branco e Silvino Pinto.

Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para combater o sinistro. Policiais militares e agentes da SMT também se encontram no local para controlar o trânsito que está congestionado.

Até agora os Bombeiros não informaram as causas do incêndio. Graças à eficiente intervenção do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado, mas não temos informações sobre os danos causados. A qualquer momento mais informações.

Fonte: RG 15\O Impacto