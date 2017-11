Santareno vence Campeonato Brasileiro de Tiro Prático e garante vaga no Panamericano na Jamaica

Alessandro Nascimento lidera o ranking da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Campeonato Brasileiro foi realizado nos dias 10, 11 e 12 em Juiz do Fora-MG

Líder do ranking 2017 da Confederação Brasileira de Tiro Prático, o santareno Alessandro Nascimento encerrou a temporada alcançando o objetivo máximo do ano: o título brasileiro. O atleta venceu o campeonato brasileiro em Juiz de Fora e garantiu uma vaga no Panamericano de 2018 que será realizado na Jamaica.

Ao GloboEsporte.com o atleta santareno falou sobre a competição, a conquista do título. Com o resultado, Alessandro garante também uma vaga na seleção brasileira de tiro.

– Agora é comemorar a vitória. São 5 anos atirando, muito treinamento, muitas madrugadas acordando para ir treinar, dedicação, viagens e o reconhecimento veio agora com essa vitória maravilhosa. Meu coração não cabe tanta alegria, estou transbordando – comemorou.

Alessandro Nascimento venceu não somente a final do campeonato brasileiro, como toda a competição. No total de seis etapas, o atleta venceu duas e em duas ficou com quase 100% de aproveitamento.

Na história

Alessandro Nascimento entra para a história do Tiro paraense. A última vez que um atleta paraense chegou ao topo do ranking nacional de Tiro foi em 1929, quando Guilherme Paraense sagrou-se o primeiro esportista brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos na modalidade tiro.

Essa é a segunda grande conquista de Alessandro em 2017. Em setembro, o atleta santareno foi convocado para compor a equipe brasileira que disputou o Mundial de Tiro na França. Na ocasião, Alessandro foi o segundo brasileiro melhor colocado na competição.

Alessandro Nascimento é empresário e contador, tem 40 anos e há 5 dedica-se ao esporte de Tiro Prático.

Fonte: GloboEsporte.com