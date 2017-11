Semma e ZooUnama fazem soltura de 37 tartarugas da Amazônia

Será realizada nesta terça-feira (14) a soltura de 37 tartarugas da Amazônia na comunidade Marimarituba, região do Arapixuna. Equipes da Prefeitura de Santarém, via Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e ZooUnama levarão os animais em embarcação prevista para sair às 7h30 do Porto do DER.

Trinta e seis tartarugas da Amazônia (Podocnemis expansa) foram resgatadas durante operação entre Polícia Militar Ambiental e Semma, ocorrida no dia 18 de outubro, no Lago do Pacoval, região do Tapará.

Já um dos quelônios que também será solto é proveniente de resgate realizado no dia 12 de outubro, quando um homem foi flagrado transportando 17 animais vivos, 1 morto e 83 ovos em embarcação na área do Porto dos Milagres, bairro Uruará.

No dia 13 de outubro, ocorreu na Flona Tapajós a soltura de 16 tartarugas resgatadas no Porto dos Milagres, sendo que uma estava muito machucada e precisou ficar no ZooUnama para maiores cuidados veterinários. O animal encontrado morto e os 83 ovos foram incinerados no dia 17 de outubro em uma olaria do bairro Floresta.

A Lei de Crimes Ambientais Nº 9.605/98 prevê que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, deverá pagar multa de R$ 5 mil por unidade encontrada com o criminoso.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS