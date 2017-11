11° Festival do Pirarucu será neste sábado e domingo na comunidade Santa Maria do Tapará

Evento terá almoço tradicional, apresentações de danças e shows musicais. Comunidade Santa Maria do Tapará fica a duas horas de Santarém com saída de barco.

Há onze anos a comunidade promove o Festival do Pirarucu que celebra a iniciativa comunitária de manejo e oferece aos visitantes, pratos típicos à base do pescado. O evento será dividido em dois dias: no sábado (18) com a noite cultural e domingo (19) no barracão da comunidade, às margens do Rio Amazonas.

No segundo dia a programação começa às 8h da manhã e segue até 18h.

No cardápio, são oferecidas iguarias da região a partir do peixe apreciado. Pratos como ventrecha, mojica, desfiado, pirarucu frito e churrasco de pirarucu estarão a venda.

São esperados na comunidade cerca de mil visitantes nesta edição. Segundo o coordenador do festival, Amarildo Sousa “Tudo já está organizado e preparado para o evento. Este ano vamos além do tradicional desfile da rainha vestida com roupa confeccionada a partir de escama do peixe e cinto das espinhas porque também foram confeccionadas joias artesanais de pirarucu e colocadas à venda” – ressalta.

Para facilitar a chegada dos visitantes, a coordenação alugou uma embarcação que sai do Porto do DER, bairro Prainha, em Santarém às 8h00 e retorna às 19h00.

