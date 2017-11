Alcoa promove ação voluntária na Comunidade Pau D’Arco em Juruti

Funcionários da Alcoa dedicados ao serviço voluntário na comunidade Pau D´arco.

As 26 crianças da escola da Comunidade Pau D’Arco, em Juruti, começaram esta semana em ambiente renovado. No sábado, 11/11, voluntários da Alcoa realizaram melhorias nas instalações da escola e ofereceram orientações de educação ambiental aos comunitários. A Comunidade Pau D’Arco fica na região de Juruti Velho, a 80 quilômetros da cidade, onde a Alcoa mantém atividades de mineração de bauxita.

Cerca de 50 funcionários da Alcoa dedicaram a manhã do sábado para realizar um ACTION (ação de voluntariado) na comunidade com atividades de pintura da escola e das carteiras dos alunos, criação de jardim e pomar, além de palestra de educação ambiental. “A ideia é que essas crianças, em sua infância e adolescência, possam acompanhar o crescimento das árvores, intensificando essa importante relação delas com o meio ambiente”, disse Adailzo Xavier, Coordenador da comunidade.

ACTION é a sigla em inglês para “Alcoanos Juntos com Nossa Vizinhança” e consiste na dedicação de quatro horas de voluntariado dos funcionários da empresa em atividades em alguma organização, que também é beneficiada com dez mil reais doados pelo Instituto Alcoa.

Rogério Ribas, gerente de Assuntos Institucionais da Alcoa Juruti, comemorou a realização de mais um ACTION. “Para a Alcoa, o voluntariado possibilita que os funcionários exerçam a cidadania e se engajem com a comunidade e, através deste grupo de funcionários engajados, possamos demonstrar o nosso compromisso com as comunidades onde atuamos”.

Para o professor da escola que funciona há 25 anos naquela comunidade, Marinaldo de Souza, a ação dos voluntários da Alcoa é muito importante pois demonstra o cuidado com a comunidade e o respeito com o meio ambiente. “O plantio de mudas deixou marcado em cada criança um legado de esperança. A presença da Alcoa em nossa comunidade mostra a preocupação com a gente e reforça ainda mais o compromisso que devemos ter com o meio ambiente. Estou muito feliz e sei que toda a comunidade acompanha esse sentimento de alegria e gratidão”, disse. Ele também explicou que o valor da doação será usado para construção de um espaço de lazer para as crianças e algumas melhorias na comunidade.

O funcionário da Alcoa Juruti, Adilaelson dos Santos, que participou dos trabalhos como voluntário, se referiu ao trabalho como parte das ações de responsabilidade social da empresa. “Meu sentimento como voluntário é de felicidade. Foi emocionante ver os rostinhos felizes das crianças ao receberem sua escola de cara nova. Tudo isso me deixa orgulhoso e muito mais ainda em fazer parte de uma empresa que se preocupa com o social e que trabalha em parceria e harmonia com a comunidade”, destacou.

Os voluntários se emocionaram com a calorosa recepção da comunidade, que preparou um coral dançante dos alunos da escola para as boas-vindas. Cada estudante também recebeu um kit de material escolar como incentivo.

SOBRE A ALCOA NO BRASIL

A Alcoa opera no Brasil em cinco das seis unidades de negócios da Alcoa Corporation: Bauxita, Alumina, Alumínio, Fundição e Energia. A estratégia de transformação da companhia busca ampliar seus negócios na cadeia de valor do alumínio e criar operações na área de commodities globalmente competitivas. A Alcoa emprega localmente cerca de 2.300 pessoas e possui três unidades produtivas, em Minas Gerais, Maranhão e Pará, além de escritórios em São Paulo, Belém e no Distrito Federal. A companhia também é acionista da Mineração Rio do Norte (MRN) e de quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Foi escolhida pela oitava vez como uma das empresas-modelo pelo Guia Exame de Sustentabilidade. Também foi reconhecida pela 13ª vez como uma das Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com o Great Place to Work Institute; e uma das Melhores Empresas Para Começar a Carreira, segundo o Guia Você S/A. Para mais informações, visite www.alcoa.com.br e siga @Alcoa no Twitter em twitter.com/AlcoaBrasil e no Facebook em facebook.com/AlcoaBrasil.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Alcoa