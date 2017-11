OAB entrega equipamentos de informática à Sala de Apoio dos Advogados no Fórum de Alenquer

Em um evento que acontece na segunda-feira, dia 13, no município de Alenquer, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará, entregou novos equipamentos de informática à Sala de Apoio aos Advogados, localizada nas dependências do Fórum Desembargador Raimundo Nogueira de Faria, em Alenquer.

O evento contou com a presença de advogados que atuam na Comarca de Alenquer, bem como do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará, Dr. Alberto Campos; do presidente da Subseção da OAB de Santarém, Dr. Ubirajara Bentes de Sousa Filho, de outros advogados membros da diretoria da Subseção de Santarém e convidados.

Agora os advogados que atuam em Alenquer estão com uma sala bem equipada dentro do Fórum, para realizarem seus trabalhos com eficiência e de qualidade.

Fonte: RG 15/O Impacto