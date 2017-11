Professor santareno conquista 1º lugar no Prêmio Professor Imprensa da região Norte

Manuel José Sena Dutra, santareno, professor doutor do curso de Comunicação da Universidade Federal do Pará e coordenador do “Primeiras Linhas”, da UFPA, conquistou o 1º lugar do prêmio Professor Imprensa – categoria coordenador de jornal laboratório da região Norte.

A premiação é uma iniciativa da Revista e Portal Imprensa, que homenageia professores e projetos inspiradores nas cinco regiões do Brasil.

Graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Manuel Dutra possui mestrado em Planejamento do Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e doutorado em Ciências sócio-ambientais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA). É autor dos livros: “O Pará dividido: discurso e construção do estado do Tapajós” e “A natureza da mídia: os discursos da TV sobre a Amazônia, a biodiversidade e os povos da floresta”. Manuel Dutra já recebeu o prêmio de honra ao mérito pela Sociedade de Preservação dos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia; dois prêmios “Esso” de Jornalismo da Região Norte, entre outros.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ércio Bemerguy