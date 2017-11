PV apresenta projeto ‘Beiradas do Tapajós’ para acessos públicos às praias de Santarém

O vereador Valdir Matias Jr. (PV), durante a sessão de segunda-feira (13), falou de um assunto que tem sido recorrente nos últimos dias em Santarém: o acesso das pessoas às praias da região. A presença de visitantes em praias localizadas à margem direita do rio Tapajós tem sido motivo de muita discussão, sobretudo diante das queixas constantes de banhistas quando o assunto é segurança ou a falta dela. Muita gente fala de cobrança indevida ou abusiva por parte dos comunitários e supostos indígenas.

Em seu pronunciamento nesta tarde, o líder do PV manifestou preocupação com esta prática e, na ocasião, falou de um projeto que trata exatamente do acesso público às praias de Santarém. Segundo ele, esses balneários são frequentados por pessoas que levam consigo uma enorme necessidade reprimida por diversão por meio de música, esporte, alimentação e outros serviços públicos.

O objetivo do projeto que trata de acessos públicos às praias de Santarém, denominado as beiradas do Tapajós, é pôr fim às polêmicas sobre o direito de uso desses locais, além de garantir o pleno direito da população em geral, em poder usufruir tranquilamente das belezas naturais das praias que são públicas.

O projeto, iniciativa de estudo técnico de filiados do Partido Verde, dentre eles o médico Erick Jennings, prevê vários pontos positivos tanto para quem visita quanto para quem reside nas comunidades localizadas no entorno das praias. O vereador ressalta que garantir renda para as comunidades envolvidas é um desses pontos, já que os moradores também são os responsáveis pela conservação do meio ambiente e das belezas naturais. Porém, é importante que as ações sejam feitas de forma responsável, sem cobrança indevida, de orientação aos visitantes.

A matéria trata ainda da segurança mínima para aqueles que frequentam as praias, bem como de atendimento a saúde em casos de emergência; a coleta de resíduos sólidos, com foco na preservação da natureza; estacionamento e local apropriado para guardar pertences dos visitantes e o incentivo às práticas esportivas e culturais.

Também está previsto no projeto linhas de ônibus que tenham acesso às praias. Por fim, a redistribuição da demanda de visitantes, hoje muito limitada ainda nas praias de Alter do Chão. “Deste modo, vamos garantir o acesso livre, seguro e tranquilo de todos que desejam usufruir das nossas riquezas naturais, e garantir uma renda futura com o turismo verde para as comunidades de orla de Santarém. A demanda pelo acesso às praias tem mudado nos últimos anos. A população de Santarém cresceu e a demanda pelas praias cresceu em termos quantitativos e qualitativos”, destacou Valdir Matias Jr.

Fonte: RG 15/O Impacto