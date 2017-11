STJ nega Habeas Corpus para Reginaldo Campos

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ), através do ministro relator Jorge Mussi, negou liminarmente o Habeas Corpus (HC) impetrado pela defesa do vereador Reginaldo Campos, preso pela Operação Perfuga no mês de agosto, em Santarém. A decisão foi proferida na tarde desta terça-feira (14).

Essa é a segunda derrota da defesa do Vereador em menos de 3 meses. Agora seus advogados vão tentar sua liberdade na 3ª instância, junto ao STF. Veja abaixo a decisão:

Fonte: RG 15/O Impacto