Aterro do Perema será beneficiado com mais de R$ 1 milhão por meio de parceria com Alemanha

O prefeito Nélio Aguiar representou o município de Santarém na conferência internacional realizada na Alemanha no período de 4 a 11 de novembro. O encontro fez parte do Projeto Desenvolvimento Municipal Sustentável, denominado como Nakopa. A finalidade é que a parceria invista 300 mil euros (equivalente a 1.160.000 milhões de reais), na gestão de resíduos sólidos, no Aterro do Perema, em Santarém.

Nélio Aguiar avaliou o encontro como positivo para o município e detalhou no que consiste o projeto. “O Nakopa defende uma política de parceria com municípios. Não fazem parcerias com Estado ou com a União. A conferência internacional contou com a participação de 50 municípios parceiros, são 50 projetos no mundo inteiro. No Brasil, somente Santarém faz parte”, afirmou.

A gestão de resíduos sólidos em Santarém contempla a aquisição de triturador e construção de galpões para atender a cooperativa de reciclagem de resíduos, no Aterro do Perema.

Esses projetos espalhados pelo mundo, desde 2013, são apoiados pelo Centro de Serviços para os Municípios em Um Só Mundo. Diversos municípios já se comprometeram com o trabalho de parceria internacional em prol da cooperação pelo desenvolvimento, e agora, Santarém faz parte deste grupo.

O projeto Nakopa, voltado para países em desenvolvimento ou emergentes, é financiado a partir de recursos do Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da República Federal Da Alemanha (BMZ).

O distrito de Rhein-Sieg-Kreis, administrado por Sebastian Schuster é o parceiro de Santarém. “O projeto de Santarém compreende 300 mil euros. O próximo passo é concluir o projeto e executar todo o plano de trabalho. A conferência também nos explanou sobre as exigências, como captar recursos e prestação de contas. A intenção é executar esse projeto até 2019 e então apresentar um novo projeto com proposta de captação de recursos maior, de 500 mil euros”, finalizou o prefeito Nélio Aguiar.

