Baleamentos e duas mortes são registradas na 16ª Seccional de Polícia

O plantão do delegado Jonivaldo Carneiro foi bastante movimentado. Foram registrados pelo menos dois baleamentos, cuja uma das vítimas veio a óbito no Pronto Socorro Municipal (PSM). Também morreu na unidade de saúde, Waslem Coutinho Nascimento, que na tarde de quarta-feira (15) foi ferido com golpes de gargalho de garrafa de vidro.

BRIGA ENTRE TRAVESTIS TERMINA EM MORTE: Segundo informações, após desentendimento entre vítima e algoz, que estavam em um terreno baldio próximo ao viaduto, o jovem identificado como David Andrew Miranda Lopes, conhecido como Michele Nova, de posse de um gargalho de garrafa de vidro, desferiu um golpe fatal na região do pescoço da vítima, identificada como Waslem Coutinho Nascimento, que chegou a ser socorrido em encaminhado ao PSM, vindo a óbito horas depois. O suspeito do homicídio, foi capturado por populares. A PM foi acionada e encaminhou o mesmo para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde o delegado Jonivaldo Carneiro, lavrou o auto de prisão em flagrante.

HOMEM É EXECUTADO A TIROS: Outra morte registrada na Seccional, foi decorrente de baleamento. Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima que estava em via pública, na avenida Mendonça Furtado, entre Curuá-Una e Turiano Meira, por volta de 4h, quando o carona desferiu diversos disparos de arma de fogo. A vítima identificada como Natanael Guimarães de Sousa, morreu no PSM.

BALEAMENTO NO MARACANÃ: Também na madrugada desta quinta-feira (16), por volta de 5h, em um bar localizado na esquina da avenida Angelim com travessa Marupá, no bairro do Maracanã, o homem identificado como Douglas Rocha de Sousa (foto) sofreu uma tentativa de homicídio. Segundo testemunhas, pelo menos oito disparos foram realizados em direção à vítima, que ainda conseguiu fugir pulando o quintal de uma residência. O mesmo foi socorrido e encaminhado ao PSM, onde passou por cirurgia e está na sala de reanimação.

Os acusados que estavam em uma motocicleta se evadiram do local. Existe suspeita de que a dupla é mesma que horas antes tirou a vida de Natanael Guimarães de Sousa, na Mendonça Furtado.

RG 15 / O Impacto