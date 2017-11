Banco do Brasil acusado de aplicar calote em empresários

César Ramalheiro diz que Banco não está repassando recursos de compras com cartão de débito

Como se não fosse suficiente o momento de grave crise econômica enfrentada pela classe produtiva, o Banco do Brasil vem acarretando prejuízos enormes aos empresários santarenos, atrasando há pelo menos 4 dias o repasse dos valores referente às compras realizadas pelos clientes, utilizando a modalidade de cartão de débito.

O setor empresarial está inconformado com o péssimo atendimento do Banco do Brasil, que não está transferindo o dinheiro para as contas das empresas, que vendem seus produtos através de Cartão de Débito. Segundo informações confirmadas pelo o diretor da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES), César Ramalheiro, desde segunda-feira (13) que o Banco do Brasil não está fazendo esse repasse, fato que tem deixado muitas empresas em situação difícil, pois precisam desses recursos para realizarem o pagamento de suas dívidas junto aos credores.

Para Ramalheiro, a situação é insustentável, e tem provocado um prejuízo enorme a já prejudicada economia local.

“Desde a última segunda-feira, não estamos recebendo os valores que estão nos devendo de cartão de débito e infelizmente, a agência do Banco do Brasil local diz que está resolvendo, segundo eles essa situação foi ocasionada por uma atualização de sistema e é só o que falam e o prejuízo está grande, não tem solução, hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro e além do prejuízo financeiro que isso traz para empresa, traz também o problema de crédito da empresa para com os fornecedores. Você não pode honrar os pagamentos, então, é uma situação crítica que a gente realmente precisa de uma solução. O pior de tudo é aqui na agência local, ninguém sabe dizer quando de fato essa situação será normalizada e muito menos o que está ocorrendo”, disse o empresário.

De acordo com César Ramalheiro, quando o sistema funcionava de forma adequada, os valores das vendas realizadas no dia, eram repassados à empresa no dia seguinte. Considerando que as vendas com cartão de débito representam cerca 30% do total das vendas, o prejuízo dos empresários já ultrapassou os valores referentes ao faturamento total de um dia de vendas.

“Antes desse problema, as vendas eram feitas e no outro dia normalmente o valor do cartão de débito estava na conta do cliente e depois desse sistema que foi atualizado, segundo a gerência do banco local, eles tiveram alguns problemas e a partir daí não voltou mais a entrar o dinheiro referente às vendas com os cartões de débito. No caso dos cartões de crédito também estão apresentando problemas, quando é feita a antecipação, a operadora libera, mas o dinheiro não aparece na conta. Os cartões de débito representam mais de 30% do faturamento do nosso segmento, então, a partir daí, dá para imaginar o tamanho do prejuízo financeiro e a grande confusão que se encontra hoje o fluxo de caixa de qualquer empresa aqui em Santarém. Não tem como uma empresa se sustentar com 30% a menos do seu recebido diário através da sua conta”, afirmou César Ramalheiro.

QUEM PAGARÁ O PREJUÍZO: Diante do quadro caótico proporcionado pela irresponsabilidade do Banco do Brasil, que sequer teve a capacidade de comunicar de forma coerente qualquer problema ocasionado em seu sistema, ainda peca por não ter uma definição sobre quando a situação será resolvida. Sobre o prejuízo que o setor empresarial está tendo por conta de tanto desatino, os empresários prejudicados querem saber de que forma o banco irá ressarci-los, pois o erro é da instituição, que parece não estar nem aí para seus clientes.

Por Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto