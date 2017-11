Gravações revelam ameaça de Prefeita a servidores de Almeirim

Adriane Bentes, supostamente gravou os áudios divulgados nas redes sociais

O assunto mais comentado nos quatro cantos do município de Almeirim, gerando grande repercussão entre a população. De acordo com informações, a gestora supostamente gravou os áudios em um aplicativo de mensagens instantâneas. As gravações mostram a maneira como a prefeita Adriane Bentes, trata os servidores da Prefeitura. Em tom ameaçador, ela mostra seu lado maquiavélico, proibindo seus secretários e outros servidores a terem contato com os vereadores sem sua autorização.

Em determinado momento da gravação, possivelmente realizado pela Prefeita, são expostas de forma ameaçadora, as consequências de quem descumprir suas ordens e determinações – demissão sumária.

“Bom dia a todos, está iniciando mais uma vez a sessão na Câmara de Vereadores, e eu vou deixar bem claro aqui, mais uma vez, sendo que essa é a última vez que vou falar. O Secretário, ou a pessoa que faz parte do governo, que não acompanhar o governo, e ficar de ‘nenhem-nhem-nenhem’, de papinho com Vereador da oposição, vai tá fora, vai tá na rua. Porque ou você é governo e veste a camisa, ou você tá fora. Eu não vou mais admitir, já estou sem paciência. Eu quero tudo mundo divulgando, eu quero todo mundo participando e apoiando o governo, afinal de contas, tá todo mundo trabalhando. Muitos queriam estar no lugar de vocês! Todos viram a quantidade de demissões que fizemos, e então, não alinhou, ficou de papo furado com Vereador do contra, tá na rua! Eu não vou mais admitir”, teria dito a Prefeita.

Conforme consta nos áudios massivamente divulgados, e que têm causado muita polêmica sobre a gestão municipal, a Prefeita cobra que os servidores e secretários comuniquem ao gabinete viagens que forem fazer para fora do Município. Até aí nada demais. No entanto, o que chocou os servidores foi a forma que ela expôs sua equipe de governo.

“Bom dia a todos. Não é para sair Secretário nenhum de Almeirim, sem a minha autorização, viu! Ainda mais para ir para Macapá ou qualquer outro lugar. Eu quero saber de tudo. Eu já avisei vocês, o gabinete tem que ser informado de toda e qualquer saída de vocês do Município. Eu quero saber o que vai fazer em Macapá, o que o Secretário de Educação, o que cada Secretário está fazendo”, supostamente disse Adriane Bentes.

Na cidade, as opiniões se dividem. Partes do grupo de aliados concordam com a atitude da Prefeita, que segundo eles, “está ponto ordem na casa”. Outros dizem que as gravações revelam a falta de maturidade da gestora. “Quem ouve os áudios tem a sensação de que uma professora de educação infantil está dando ordens às criancinhas da creche. Uma verdadeira falta de respeito com a coisa pública. Falta ética, bom senso e principalmente capacidade de argumentar. Pelo visto, voltamos à época da ditadura”, diz um servidor que não quis se identificar com medo de sofrer represálias.

INSATISFEITOS: Segundo informações, desde que assumiu a gestão municipal de Almeirim, Adriane Bentes, de 30 anos – filha do ex-prefeito Aracy Bentes, condenado por improbidade administrativa -, vem dando uma verdadeira aula de como não fazer gestão municipal. Escândalos recorrentes e erros em vários setores do governo resultaram em desavença e quebra de alianças, que tiveram consequências graves sobre a governança, traduzindo-se no momento difícil vivenciado por Adriane Bentes.

No último dia de outubro, houve manifestações pelas ruas da cidade, onde participaram dezenas de pessoas. Diversos sindicatos, tendo à frente o SINTEPP, protestaram juntamente com a população contra o Projeto de Lei encaminhado à Câmara de Vereadores, que entre outras questões relativas aos servidores, altera o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos professores. Outra insatisfação do funcionalismo público são os constantes atrasos no pagamento da folha de pessoal.

NEPOTISMO: Ainda de acordo com informações, a nomeação de vários parentes da Prefeita para cargos de confianças, onde os salários são os maiores da estrutura administrativa do Município, também é motivo de revolta por parte da população.

Adriane Bentes nomeou seu pai, o ex-prefeito Aracy Bentes, para titular da Secretaria Especial de Governo. O fato gerou denúncia oficial, protocolada na Câmara Municipal, pelo servidor público municipal Joaquim Marcelino Gonçalves de Souza Neto, no dia 5 de outubro. A denúncia de nepotismo foi colocada em votação no dia 24 do mesmo mês.

Além da Prática de Nepotismo, conforme consta na denúncia, a Prefeita teria cometido o Crime de Infração e Improbidade Administrativa. A maioria dos vereadores votou pelo arquivamento da denúncia de apuração dos atos de improbidade Administrativa da Prefeita.

Porém, a mesma documentação entregue aos vereadores de Almeirim, também foi protocolada na Justiça. Em ato contínuo, o Judiciário determinou em prazo de 24 horas que a Prefeita exonere seu genitor e ainda apresentasse documento, elencando os demais parentes lotados na Prefeitura de Almeirim.

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto