MILTON CORRÊA Ed. 1172

Quem está contando idade nova neste domingo, 19/11, é minha esposa Sílvia Maria Pinheiro Corrêa. Juntamente com a filhona Cássia Valeria e a netinha Giovana Rafaeala, estamos organizando a festa que vai ser em família. Que o Nosso Deus permita muita saúde, paz e felicidade à aniversariante, que recebe mais do que parabens, o nosso carinho, amor e afeto. Nossa familia é o seu maior e mais importante presente.

SUCESSO À NOVA REITORIA DA UFOPA

A eleição do novo reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA tem data marcada, cinco de dezembro. Uma oportunidade ímpar de exercício do processo democrático na comunidade acadêmica que congrega estudantes, técnicos e professores. Cá da coluna o desejo de um pleito ilibado e que o novo reitor tenha sucesso pleno na gestão. Com isso ganha Santarém e a região Oeste do Pará, principalmente os municípios onde a UFOPA está presente.

CÍRIO DA CONCEIÇÃO

A cidade de Santarém já está de corpo e alma embandeirada, é que no próximo dia 25/11 começa oficialmente a festa de Nossa Senhora da Conceição com a realização do Círio, que reúne em média mais de 100 mil pessoas. A padroeira da Diocese de Santarém volta às ruas da cidade para de forma sacrosanta, abençoar seu povo ordeiro e devoto daquela que foi e será por todo o sempre, lembrada como concebida sem pecado para ser a Mãe do Salvador.

TUDO PRONTO PARA A FESTA

Em conversa via telefone com Gilberto Dinely, coordenador da festa de Nossa Senhora da Conceição e logicamente do Círio, esse momento do ápice festivo, disse-me ele, que tudo está providenciado. Não só a parte religiosa, como também o uso do espaço da praça pelas inúmeras barracas que negociam os mais variados produtos no período do arraial. A tradicional barraca da festa já está sendo erguida. Só para lembrar: Não vai faltar a manifestação de todos os anos do Sindicato dos Estivadores na esquina da Avenidas Cuiabá e Tapajós, com o pipocar de centenas de fogos de artificios, sem contar com outras várias homenagens ao longo da caminhada religiosa.

O PERÍODO FESTIVO SÓ ESTÁ COMEÇANDO

O Círio de Nossa Senhora da Conceição é o inicio de um período festivo que aliás, dá espaço para se começar profundas reflexões a respeito do ano que já está chegando ao final e do ano novo que se espera, seja bem melhor que este. Vem aí o Natal e o Ano Novo. Esperanças começam a serem renovadas e a crença de que podemos e devemos acreditar em dias melhores. Que não nos falte a confiança em Deus.

COMO TUDO PASSA…

Como tudo na vida passa, estamos crentes que esse arrocho econômico de agora, com tudo aumentando de preço em dias seguidos, como é o caso da gasolina, gás de cozinha e tarifa de energia elétrica, vai chegar ao seu final. Não é possivel que o governo federal principalmete, continue insensível às condições do povo brasileiro, que como sempre é quem paga a conta dos que metem a mão no dinheiro público e ainda acham-se no direito de penalizar quem não tem nada a ver com isso.

MAS A ELEIÇÃO VEM AÍ

Para se dar o troco a quem tem demonstrado não ter compromisso com a causa pública, a eleição de 2018 vem aí. Esse vai ser o momento em, através do voto, dizermos não à corrupção e aos corruptos. Este País de povo hordeiro e trabalhador não aguenta mais os desmandos dos que foram eleitos e se deleitam em mordomias corruptíveis. Chega! Vamos às urnas em 2018, com determinação, coragem, força de vontade acreditando que é possível mudar essa situação pejorativa que aí está.

QUEREMOS GESTÃO LIMPA

O povo brasileiro quer e como quer, que os nossos futuros governantes que serão eleitos em 2018, façam gestões limpas, longe das sujeiras recheadas de corrupção, como se vê agora. Os cidadãos deste país não podem e não devem ser objeto de uso e manobras de políticos indignos, indecentes e imorais, que tentam e muitos fazem o seu pé de meia, fazendo uso ilegal daquilo que deveria ser feito em favor do interesse popular. Queremos mais saúde, mas educação, dignidade em plenitude. Isso tudo está faltando a nossa gente gerreira, porém, vítima de ações vergonhosas de determinados politicos incensiveis e inconsequentes.

AGORA O CONVITE

No próximo domingo nos encontramos na caminhada do Círio de Nossa Senhora da Conceição. Até lá!