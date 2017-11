NEWS – ATUALIDADES Ed. 1172

PAÍS DO FUTURO!

Desde que nascí vejo as pessoas dizerem que o Brasil é o Pais do futuro. Estou com 65 anos e ainda não sei onde está esse tal de futuro que ninguém vê, ou sabe onde fica. Explico melhor com um exemplo! – Alguns anos atrás conhecendo alguns países da Europa, entrei em um mercadinho de alimentos para comprar algo para o lanche e não vi ninguém atendendo, somente os clientes comprando e as mercadorias expostas, e uma tabuleta escrito o seguinte: – Pegue o que precisar, os preços estão nas mercadorias, pague no caixa automático, obrigado! – O caixa era daqueles que você digita o preço do que você comprou, coloca o dinheiro na lingueta que puxa a nota ou notas para dentro, e lhe devolve o troco se tiver. – Se for cartão, coloca na entrada para cartões, digita o valor e pronto. Tudo na maior ordem e tranqüilidade. O amigo que estava conosco, perguntou a cliente a sua frente na fila, moradora do local, se não haviam pessoas que furtavam os alimentos, ou colocavam valores a menor na hora de pagar, e ela simplesmente perguntou: – Mas por que fariam isso ? – Na maneira dela pensar, nunca lhe passaria pela cabeça, enganar alguém ! Isso se chama educação, formação de um País, algo que infelizmente não temos. – E necessitaremos de pelo menos uma geração inteira, educada desde o berço, para mudarmos nossas péssimas maneiras de ser, de interpretar o termo honestidade, respeito, integridade. – Nosso País, ainda é da Lei de Gerson, de quem puder se aproveitar e levar vantagem, que o faça, que roube o que puder, e que se dane o País, que se dane a nação! – O que importa e ele se dar bem. – E não é exatamente o que vemos na nossa política, em nosso executivo, e infelizmente, em parte de nosso judiciário, que deveria ser o maior exemplo de retidão. Aí estão os noticiários provando o que falo, com venda de sentenças e coisas mais! – Ninguém respeita nada, achando que se dar bem, é roubar o mais que puder, lixando-se para o mal que faz aos outros e a seu País. Vejo que muitas pessoas estão se mudando do Brasil para o exterior. O maior destino atualmente, além dos Estados Unidos, está sendo Portugal. Como exemplo nesses países, o seu dinheiro vale três vezes mais que aqui, com os preços das coisas sendo um terço do que custam no Brasil, que nos cobra impostos absurdos de tudo, que não retornam para nós em forma de benefícios aos cidadãos. – E este, é nosso País do futuro. – Até quando Deus nosso, vamos agüentar esse lixo e podridão, infestando nossas vidas ? – E Portugal, e os Estados Unidos, …estão cada vez mais perto!

DIÁRIO DE UM MARIDO SOZINHO EM CASA (me pediram e coloco)

Diário de um marido que sempre repetia que as mulheres se queixam dos serviços domésticos, quando só é preciso um pouco de organização. Domingo: Sozinho em casa. Vamos passar uma semana tranqüila sem problemas e sem reclamações. Acho que teremos uma semana inesquecível – o cachorro e eu. Tracei um plano e programei meu tempo. Sei exatamente quando acordar, quanto tempo ficar no banheiro e quanto tempo levar preparando o café. Tudo planejado. Também somei o número de horas de que preciso para lavar, arrumar, levar o cachorro para passear, fazer compras e cozinhar. Estou agradavelmente surpreso em ver que ainda me sobra muito tempo livre. Não sei porque as mulheres fazem o serviço de casa parecer tão complicado, quando toma tão pouco tempo e é só se organizar. O cachorro e eu jantamos um filé mignon cada um. Coloquei sobre a mesa a toalha de festa, uma vela, além de rosas para criar atmosfera agradável. Ele come patê de entrada, depois outra vez no prato principal, com fina guarnição de legumes e biscoitos de sobremesa. Bebo vinho e fumo charuto. Há muito não me sentia tão bem. Segunda-feira: Preciso dar outra olhada na programação. Parece que requer pequenas mudanças. Expliquei para o cachorro que nem todo dia é feriado, portanto não deve esperar banquetes nas refeições, nem três tigelas, que ainda tenho de lavar. No café da manhã, notei que suco de laranja caseiro tem uma desvantagem: O espremedor de frutas tem de ser limpo a cada vez. Uma possibilidade: fazer o suficiente para doi ou três dias. Aí posso lavar com a metade da frequência. Descoberta: você pode aquecer salsichas na sopa e assim ter menos uma panela para lavar. Certamente não pretendo passar o aspirador na casa todos os dias, como minha mulher queria. Dia sim dia não é mais do que suficiente. O segredo é andar de chinelos e limpar as patas do cachorro. Pronto. Sinto-me ótimo. Terça-feira: Tenho a sensação de que o serviço de casa toma mais tempo do que eu imaginava. Devo repensar minha estratégia. Primeiro passo: comprei comida pronta. Não preciso gastar tanto tempo cozinhando. Não se deve levar mais tempo cozinhando do que comendo. Fazer a cama é um problema: sair de baixo das cobertas, depois arejar o lugar e então fazer a cama. É tudo tão complexo! Não acho necessário arrumá-la todos os dias, especialmente sabendo que voltarei a dormir naquela mesma noite. Parece tarefa sem importância. Não estou mais preparando refeições complicadas para cachorro. Comprei comida pronta para cães. Ele fez uma cara! Mas o que fazer? Se posso comer refeições semi-prontas, ele também pode. Quarta-feira: CHEGA DE SUCO de laranja! Como pode uma fruta de aspecto tão inocente criar tal confusão? É inacreditável. Comprarei suco de laranja em garrafa, pronto para beber. Descoberta: consegui sair da cama quase sem desarrumar as cobertas. Tudo que tive de fazer foi alisar um pouco o cobertor. Claro, é preciso prática e não se pode rolar muito durante o sono. Minhas costas doem um pouco, mas nada que um banho quente não resolva. Parei de me barbear todos os dias. É realmente perda de tempo. Ganho preciosos minutos que minha mulher nunca perde porque não faz barba. Descoberta: não há necessidade de se comer num prato novo a cada vez. Lavar louça com tanta freqüência começa a me irritar. O cachorro também pode comer numa única tigela. Afinal, é só um cão. Nota: cheguei à conclusão de que se pode passar o aspirador no máximo uma vez por semana. Quinta-feira: Basta de suco de frutas! As garrafas são pesadas demais. Descobri o seguinte: salsichas são ótimas pela manhã. No almoço, nem tanto. E no jantar, nem pensar. Se um homem come salsicha por mais de dois dias, pode ter náuseas. Dei ração ao cachorro. É nutritiva e não suja a tigela. Descobri que sopa pode ser ingerida diretamente da lata. Tem o mesmo gosto. Sem vasilha, sem concha! Não me sinto mais um lava-louças automático. Parei de esfregar o chão da cozinha. Aquilo me irritava tanto quanto fazer a cama. Parece trabalho de presidiário. Cheguei a concordar que minha mulher apesar de tudo, às vezes ela tem razão. Sexta: POR QUE TIRAR a roupa a noite se vou vesti-la de novo pela manhã? Prefiro passar mesmo o tempo deitado, descansando. Também não há necessidade de usar cobertas, assim a cama já fica feita. O cachorro sujou o chão. Dei-lhe uma bronca. Não sou seu criado! Estranho. Minha mulher me diz isso de vez em quando. Hoje é dia de fazer a barba, mas não sinto vontade. A paciência está no limite. O café da manhã será algo que eu não precise desembrulhar, abrir, fatiar, espalhar, cozinhar ou mexer. Tudo isso me irrita. Plano: almoçar diretamente na sacola, em cima do fogão. Sem talheres, pratos, toalhas ou qualquer outro absurdo. As gengivas estão meio inflamadas. Talvez seja a falta de frutas, tão pesadas para se carregar. Minha mulher ligou a tarde e perguntou se lavei as janelas e as roupas. Cai numa risada histérica. Disse que NÃO TIVE TEMPO para todo quarteirão ouvir. Há ainda problemas no banheiro. Está com um cheiro diferente e a banheira está entupida com espaguete. Não me incomoda muito, parei de tomar banho mesmo. Nota: o cachorro e eu comemos juntos, diretamente da geladeira. Tem de ser rápido, para a porta não ficar muito tempo aberta. Reparei que o cachorro parou de abanar o rabo quando chego em casa. Sábado: O CACHORRO E EU ficamos o dia todo na cama vendo na TV. Na hora da novela, ficamos vendo a italianada comer todo o tipo de comida e guloseimas. Ficamos com água na boca. CASPITA, estamos ambos fracos e de mau humor. Comi de manhã algo na tigela do cachorro. É Vero! Nenhum de nós gostou. Devia tomar banho, fazer a barba, pentear-me, dar comida ao cachorro, levá-lo para passear, lavar a roupa, arrumar, fazer supermercado, entre outras coisas – mas não tenho forças. Sinto que estou perdendo o equilíbrio e minha visão está sumindo. Peguei ainda o cachorro olhando para a foto de minha mulher. Parecia que chorava. Cão ingrato. Num último acesso de auto-preservação, rastejamos até um restaurante. Comemos vários pratos de boa comida durante mais de uma hora. Depois fomos a um Apart-hotel. O quarto era limpo, arrumado e aconchegante. Achei que finalmente havia encontrado a solução ideal para os serviços de casa. PARECE INCRÍVEL, TANTOS ANOS DE CASADO COM MINHA MULHER, E ELA NUNCA PENSOU NISSO!

PROBLEMAS TÉCNICOS

Prezado Técnico, Há um ano e meio troquei o programa [Noiva 1.0] pelo [Esposa 1.0] e verifiquei que o programa gerou um aplicativo inesperado chamado [Bebê..exe] que ocupa muito espaço no HD. Por outro lado, o [Esposa 1.0] se auto-instala em todos os outros programas e é carregado automaticamente assim que eu abro qualquer aplicativo. Aplicativos como [Cerveja_Com_A_Turma 10.3], [Noite_De_Farra 2.5] ou [Domingo_De_Futebol 2.8], não funcionam mais, e o sistema trava assim que eu tento carregá-los novamente. Além disso, de tempos em tempos um executável oculto (vírus) chamado [Sogra1.0] aparece, encerrando abruptamente a execução de um comando. Não consigo desinstalar este programa. Também não consigo diminuir o espaço ocupado pelo [Esposa 1.0] quando estou rodando meus aplicativos preferidos. Eu gostaria de voltar ao programa que eu usava antes, o [Noiva 1.0], mas o comando [Uninstall.exe] não funciona adequadamente. Poderia ajudar-me, por favor? Ass: Usuário Arrependido Resposta: Prezado Usuário, Sua queixa é muito comum entre os usuários, mas é devido, na maioria das vezes, a um erro básico de conceito: muitos usuários migram de qualquer versão [Noiva x.0] para [Esposa 1.0] com a falsa idéia de que se trata de um aplicativo de entretenimento e utilitário. Entretanto, o [Esposa 1.0] é muito mais do que isso: é um sistema operacional completo, criado para controlar todo o sistema. É quase impossível desinstalar [Esposa 1.0] e voltar para uma versão [Noiva x.0], porque há aplicativos criados pelo [Esposa 1.0], como o [Filhos.com], que não poderiam ser deletados, também ocupam muito espaço, e não rodam sem o [Esposa 1.0]. É impossível desinstalar, deletar ou esvaziar os arquivos dos programas depois de instalados Você não pode voltar ao [Noiva x.0] porque [Esposa 1.0] não foi programado para isso. Alguns usuários tentaram formatar todo o sistema para em seguida instalar a [Noiva Plus] ou o [Esposa 2.0], mas passaram a ter mais problemas do que antes (leia os capítulos “Cuidados Gerais” referente a “Pensões Alimentícias” e “Guarda das crianças” do software [CASAMENTO]). Uma das melhores soluções é o comando [DESCULPAR.EXE/flores/all] assim que aparecer o menor problema ou se travar o micro. Evite o uso excessivo da tecla [ESC] (escapar). Para melhorar a rentabilidade do [Esposa 1.0], aconselho o uso de [Flores 5.0], [Férias_No_Caribe 3.2] ou [Jóias 3.3]. Os resultados são bem interessantes. Mas nunca instale [Secretária_De_Minisaia 3.3], [Namoradinha 1.2] ou [Turma_Do_Chopp 4.6], pois não funcionam depois de ter sido instalado o [Esposa 1.0] e podem causar problemas irreparáveis no sistema. Se você tivesse procurado o suporte técnico antes de instalar o [Esposa1.0] a orientação seria: NUNCA INSTALE O [ESPOSA 1.0] Agora… Boa sorte! – Suporte Técnico.