Novo Portal Ed. 1172

REFORMA PREVIDENCIÁRIA: SEREMOS TRATADOS IGUALMENTE?

Quem assiste o noticiário, sabe que a reforma da previdência, tão prometida pelo Governo Federal, corre o risco de não ser aprovada por posições diferentes dos parlamentares. Há, porém, uma campanha de conscientização dando conta de que, aprovada a reforma, as aposentadorias terão o mesmo teto salarial do trabalhador comum, ou seja, acabarão as com valores altíssimos – pagos aos parlamentares, promotores, juízes, servidores públicos, etc. – e todos receberão a mesma quantia que o INSS paga (atualmente R$ 5.300,00) para os aposentados. No entanto, as coisas não estão bem claras e muitas indagações ficam no ar. Eu penso que se for cortar valores para igualar todo mundo, a reforma não será nunca aprovada. Vamos aguardar!

# COSANPA: UM PROBLEMA PARA SANTARÉM

Todo mundo sabe que a COSANPA presta ao Município um péssimo serviço com problemas dos mais variados, que vão desde a falta de autonomia da direção da empresa em Santarém até as constantes falta d’água nas torneiras das residências. Apesar dos esforços do gerente local, o fato é que a companhia sofre restrições orçamentárias, limitação de gestão e outros entraves. O Prefeito Nélio pode retomar a concessão (se é que ela existe legalmente), desde que especifique as razões de rompimento, deficiência do serviço e outras situações que alicerce a cassação da concessão operada. O povo está cansado de sofrer.

GANHANDO PONTO: Os senadores que ocuparam a Tribuna do Plenário para criticar a proposta de reajuste dos planos de saúde para idosos. Está em discussão na Câmara dos Deputados, em regime de urgência, um novo marco regulatório para os planos de saúde. Um dos pontos em análise permite reajustar, a cada cinco anos, as mensalidades das pessoas acima de 60 anos. Para Reguffe (sem partido-DF), a medida vai fazer com que os custos aumentem até a pessoa completar 80 anos. Para Roberto Muniz (PP-BA), “a longevidade é uma realidade que terá que ser enfrentada e é óbvio que as pessoas terão que enfrentar doenças que vêm principalmente na terceira idade”. O texto também reduz o valor das multas aplicadas aos planos de saúde. Como se observa, os nossos representantes, com exceção dos Senadores acima aludidos, querem mesmo é penalizar ainda mais os idosos. Por trás do projeto de aumento, com certeza tem distribuição de grana aos parlamentares.

PERDENDO PONTO: O Governo de Lula que, quando na Presidência da República facilitou as coisas para os países socialistas alinhados com a ideologia política dos petistas. Essas facilidades fizeram fluir milhões dos cofres públicos do País para Venezuela, Cuba, Bolívia, etc. Para o leitor ter uma ideia, a Venezuela, que é um país dominado pelo Chavismo e que deve ao Brasil, já atrasa em mais de dois meses o pagamento de 262,5 milhões de dólares aos fornecedores brasileiros. O Brasil já considera o atraso como default no âmbito do convênio de pagamento de créditos recíprocos, o chamado CCR. Ou seja, esse será mais um calote no Governo de Maduro.

PONTUANDO: # Parque da cidade: Reclamações – Algumas pessoas estão reclamando do estado em que se encontram alguns equipamentos de brinquedos instalados na área do parque e que na situação em que se encontram podem causar danos às crianças. Balanços, escorregadores e outros brinquedos estão velhos, enferrujados podendo ferir usuários ou causar um mal maior. Com a palavra o Secretário Bruno da SEMAB. Melhor prevenir que remediar! # Praça de eventos: Conservar para usar – É um absurdo o resultado do lixo deixado pelos organizadores de uma concentração chamada de Parada do Orgulho LGBT. Usaram o espaço público, porém não tiveram a preocupação e o cuidado de mantê-lo limpo usando os locais adequados para o descarte de lixo. Ao contrário, deixaram tudo na maior sujeira sem qualquer cuidado. Noutra oportunidade, o Prefeito pode negar a autorização de uso por falta de cuidados. E aí, o que vão fazer? # A fortuna de Dona Marisa – Não entendo como as pessoas ainda veem em Lula a expressão da honestidade, se há contra ele vários e vários processos na Justiça e ele continua alegando inocência, apesar das evidências. Para você ter uma ideia, a fortuna da Dona Marisa de 11 milhões de reais, ganhos não se sabe como, pois nunca trabalhou, é tida pelos adeptos de Lula como enriquecimento lícito. Será? # Para conter a violência do trânsito – Com tantos acidentes ocorridos em Santarém, a ponto de somar para fazer a Região Norte do País a campeã em acidentes de trânsito, é que em Santarém, se não houver uma fiscalização eletrônica para coibir os abusos, especialmente dos motoqueiros, a tendência é aumentar ainda mais as lesões corporais e as mortes. Esse é o investimento que o Prefeito Nélio não pode deixar de fazer. # Uma Polícia atuante x resultados positivos – Todo mundo tem consciência de que a nossa cidade jamais vai zerar as estatísticas do crime. Porém, já deu para notar que o índice de criminalidade, especialmente os assaltos á mão armada tem diminuído, isto depois que a Polícia Militar passou a atuar mais organizada, melhor distribuída e revidando a altura ataques dos meliantes. Só nos resta reconhecer de público o sucesso e parabenizar o comando da PM. # Aumentando o eleitorado – O Governo do Presidente Michel Temer dará aumento real no benefício do programa Bolsa Família em 2018, ano eleitoral, disse segunda-feira, dia 13/11, o Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Ele lembrou que no ano passado houve um ajuste no valor do Bolsa Família depois de dois anos de congelamento em um período de inflação alta. A previsão, agora, é ajustar o valor do programa social acima da inflação. Enquanto isso a tabela do Imposto de Renda se quer é reajustada pelo índice inflacionário. Também pudera, a Bolsa Família é que dá voto. # Mais corrupção no Rio – A Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato desencadeada terça-feira, 14/11, aprofundou as investigações de desvios de verba pública no Estado do Rio e concluiu que não há um chefe-mor da quadrilha. Na verdade, dizem os investigadores, agora há vários entes à frente do esquema e não só o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). # Abusando dos Poderes – A mesma operação Cadeia Velha, também investiga o uso da presidência da Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ) e de outros cargos na Casa para a prática de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do Estado do Rio, que deveriam ser autônomos, independentes, com dever de fiscalização recíproca, na realidade estão estruturados em flagrante organização criminosa com o fim de garantir contínuo desvio de recursos públicos e lavagem de capitais, afirma o delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem Rodrigues. # Propondo melhorar a vigilância – Os bancos podem ser obrigados a ter circuito interno de TV. É o que prevê o PLS 231/2017, que está pronto para ser incluído na pauta da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT). Atualmente, esse tipo de equipamento é opcional. A intenção do autor Humberto Costa, é coibir os assaltos a agências bancárias. Ele ressalta o fato de que esses eventos são cada vez mais recorrentes, especialmente em cidades do interior. A presença do circuito interno de TV, na visão do senador, pode aumentar a segurança dos funcionários e usuários. O que o senador deveria fazer era apresentar proposta para retirar as benesses que a Justiça confere aos bandidos. Hoje, matar um ser humano, mesmo o réu preso em flagrante, não significa cadeia. Culpa da lei e dos juízes benevolentes. # Gastando sem necessidade – Nos próximos doze meses, o governador Simão Jatene poderá torrar até R$ 389,3 milhões (ou mais de R$ 1 milhão por dia) com o aluguel de veículos para a área de Segurança Pública do Pará. A gastança é resultado do Pregão Eletrônico 11/2017, concluído dia 25/10, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP). O Governo tem dinheiro para esbanjar e contratar veículos para, muitas das vezes, circularem sem necessidade. Dinheiro para a saúde e educação não há! # Ampliando a competência dos defensores – A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou a Proposta de Emenda à Constituição 31/2017, do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), que amplia as competências dos defensores públicos federais, dando a eles o direito a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade. O relator, senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), afirmou que a mudança vai fortalecer os direitos de defesa de quem não tem meios para contratar serviço particular de advogados. # Apertando o cerco – A Justiça Federal do Mato Grosso do Sul deferiu pedido do Ministério Público Federal e expediu liminar decretando a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos ex-presidentes da Petrobras José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Maria das Graças Silva Foster; de outros seis ex-diretores da Petrobras; das empresas Galvão Engenharia e Sinopec Petroleum do Brasil e dos seus representantes legais, no valor de R$ 155 milhões. # O abraço vai para a Comissão do Círio e Berlinda de Nossa Senhora da Conceição, que tem como coordenador Gilberto Dinelly, que organiza e participa ativamente da peregrinação da imagem em mais de 2.000 lugares, incluindo casas, órgãos, instituições e empresas da cidade, em preparação ao Círio. Que Nossa Senhora interceda por todos nós, principalmente pelos que, incansavelmente procuram chegar a Deus.