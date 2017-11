Após confronto com a polícia, suspeito de roubo é alvejado e morre no PSM

De acordo com informações, a guarnição do Grupo Tático Operacional (GTO) apoiava uma ação policial, advinda das investigações realizadas pelo Núcleo Reservado de Investigação (NRI) da PM, sobre a prática do crime de tráfico de drogas, no bairro do Uruará, no fim da manhã desta sexta-feira (17).

Em ato contínuo, os militares receberam informações sobre uma motocicleta fruto de roubo, que estava abandonada em local próximo a primeira abordagem. Conforme relato dos PM’s, ao se aproximarem, foram recebidos com disparos de arma de fogo, não tendo outra alternativa, a não ser revidar a injusta agressão, momento que conseguiram alvejar o agressor.

O mesmo foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu as ferimentos, vindo a óbito.

RG 15 / O Impacto