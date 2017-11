Servidores da Ufopa e familiares são agredidos em casa de show em Santarém

Um caso sério e que pode render muitas polêmicas, foi o tratamento recebido por alguns servidores da Ufopa de Santarém, que acompanhados de seus familiares foram até a casa de show Estação Show Bar, localizada na Avenida Mendonça Furtado, entre a Turiano Meira e Curuá-Una, na noite de sexta-feira (17) onde na ocasião estava sendo realizado o show do cantor Wanderley Andrade.

Segundo denúncia feita por uma das vítimas à nossa reportagem, o local estava completamente lotado. Em certo momento, cansados pelo trabalho do dia-a-dia, os servidores da Ufopa decidiram deixar o local para retornarem às suas residências. Foi aí que começou um desentendimento, chegando às vias de fato. Os servidores pediram a conta para o garçom, mas o mesmo demorou muito. Decidiram deixar o dinheiro para o pagamento com um deles, que ficou esperando o garçom. Os outros desceram a escada e quando chegaram no portão de saída da casa de show, foram barrados pelo segurança, que pediu a comanda paga. Os mesmos disseram que haviam deixado o dinheiro com um seus colegas, mas os seguranças não quiseram ouvir e começou uma discussão, onde um dos servidores, que inclusive é candidato à reitoria da Ufopa, foi jogado no asfalto no meio da rua, assim como sua esposa que bateu com a cabeça em um veículo que estava estacionado na rua.

Após as agressões sofridas, os servidores da Ufopa foram registrar um BO na Seccional de Polícia, mas não foi possível.

Fonte: RG 15/O Impacto