Vitrine Social – Style News

** Em tempo de parabenizar: Márcia Matos, Gilvan Gonçalves, Rafael Macedo, Jercyra do Vale, Wilson Campos, Nathália Proença, Maria das Dores Fonseca.

** A amiga Tânia Tavernard que forma com o esposo Mauro Tavernard, um casal bacana na sociedade de Belém, estará em dia de inaugurar idade nova, domingo, dia 19. Uma grande festa badalada em Belém, brindará a data comemorativa.

** O maestro Tinho Fonseca foi homenageado pelos 50 anos no magistério da música em Santarém. O evento foi realizado no Centro Recreativo, durante recital da Orquestra Jovem Wilson Fonseca.

** O X Salão do Livro do Baixo Amazonas será realizado no Espaço Pérola, do Parque da Cidade. Este ano, o escritor homenageado será o poeta Mário Faustino, intelectual, que agitou o cenário literário de Belém e Rio de Janeiro. Este evento cultural ocorrerá de 24 de novembro a 3 de dezembro.

** Em Belém, dia 8 de dezembro, no Hangar, será realizado o show de Ney Matogrosso. Este show está sendo considerado o melhor show dos últimos tempos, segundo a crítica especializada.

**De 28 a 30 de novembro será realizado o Festival Amazônia Mapping Santarém, com apresentações artísticas, laboratórios e oficinas, no Solar Barão de Santarém, situado na Praça do Pescador.

** O Miss Universo 2017 será realizado dia 26 de novembro, em Las Vegas, com transmissão ao vivo, pela Rede Bandeirantes, às 22 horas. A representante do Brasil, é a bonita Monalysa Alcântara.

** Quibe de maniçoba é o carro chefe de vários restaurantes do Pará e muito apreciado as festas de 15 anos e casamento nos pratos de entrada desses eventos.

** Para as comemorações de seus 80 anos, estará seguindo rumo a Gramado, Getúlio e Hosana Serique com os filhos. A festa em Gramado promete ser das melhores.

** O cinema do Pará está em alta com o filme “Órfãos”, rodado em Belém e Marajó, que já conquistou prêmios no Canadá. Este filme estará presente no Festival de Cinema em Toulose, em março de 2018.

** Estarei saindo de férias. A coluna voltará em janeiro. Desde já, desejo aos leitores e amigos, um Feliz Círio da Conceição. Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo.

Por: Jorge Serique